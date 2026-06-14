黎諾懿兒子向父母追討7萬元利是錢 小春雞：只信錢 「5億駙馬」驚嘆囝囝數口精

45歲的黎諾懿於2014年與前港姐李潔瑩結婚，由於太太家族資產雄厚，令他多年來一直擁有「5億駙馬」的稱號。婚後二人育有兩名兒子，分別是8歲的大仔「小春雞」黎峰睿及4歲的細仔「小冬牛」黎奕辰，一家四口幸福美滿。近年黎諾懿不僅在演藝事業上穩步發展，其慈父形象更是深入民心。日前，他在接受訪問時笑談大仔「小春雞」黎峰睿驚人的「數口」，意外揭示了兒子對金錢的敏銳觸覺。

黎諾懿兒子「小春雞」活用乘法追債

黎諾懿近日在訪問中，分享了一則令人啼笑皆非的趣事，完全展現了兒子的精明。黎諾懿有一次問兒子會信哪些宗教，想不到「小春雞」黎峰睿回應「只信錢」，跟著補充「健康都好重要」，有著超乎年齡的成熟，黎諾懿笑稱：「8歲仔已經知道錢同健康好重要，係並存，一樣咁重要。」而這種觸覺，在今年農曆新年後達到了頂峰。黎峰睿過去7年的利是錢一直由媽媽代為保管，今年他首次獲得「財政自主權」，便立刻清算過去的賬目。黎峰睿直接拿著今年的利是金額，向媽媽追討過去7年的「欠款」，更懂得運用乘數法，大膽地將今年的數目乘以7，黎諾懿表示，譬如今年有一萬，就乘以七，即是欠他7萬元，這種利是錢「起釘」的舉動，讓黎諾懿大為震驚，驚嘆兒子「數口精」，小小年紀已懂得為自己爭取權益。

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黎諾懿曾指「讀書無用」引起爭議

黎諾懿的教育方針與老婆南轅北轍，他自言從來不是嚴父，偏向跟小朋友玩樂，相反老婆則認為兒子年紀尚輕，現階段應該專注學業。而黎黎諾懿早前一句「讀書無用」惹來不少爭議，黎諾懿曾解釋其破格想法：「我就覺得讀書無乜用，20年後AI、電腦都好發達啦，所有嘢都唔使背，我細個就花好多時間背乘數表、代數、公式，但出到社會根本就未用過。」但引起爭議後，他馬上補充澄清並非指乘數表完全無用：「除非你係做科學家、物理家，或者研究火箭，否則讀死書無用。」想不到兒子黎峰睿已經活用乘法，將利是錢數目放大，網民紛紛笑指「乘法」確實很有用。

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