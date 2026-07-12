周星馳劉嘉玲緊擁拖實互動曝光  拍《功夫女足》見證38年友誼  女方對星爺一個稱呼顯江湖地位

「星爺」周星馳的《功夫女足》正於內地上映，開畫兩天票房已突破3億人民幣，可謂勢如破竹。於《功夫女足》中演娥眉隊教練師太的劉嘉玲，和周星馳已結識38年感情深厚，近日《功夫女足》團隊釋出一年前劉嘉玲拍畢戲份後，和周星馳互動的片段，看到二人難離難捨又拖又攬，看到二人相識近40年，感情的確深厚。

劉嘉玲仍叫周星馳星仔

近日《功夫女足》團隊釋出相關影片，見到平日較為內向的周星馳，在老朋友劉嘉玲面前完全放鬆下來，變回了當年那個活潑好動的「星仔」。兩人相談甚歡，聊到興起時，周星馳更是在劉嘉玲面前手舞足蹈，逗得她開懷大笑，笑聲感染了整個片場。

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周星馳叫劉嘉玲照片別外傳

拍攝間隙，周星馳童心未泯地伏在劉嘉玲的肩上親密合影。從照片中可見，周星馳身穿白色T恤，戴著棒球帽和口罩，舒適地靠在劉嘉玲身上，並對她開玩笑說：「這張千萬別往外傳啊！」沒想到劉嘉玲一邊笑著回應，表示「我不怕別人見到，還迅速地將照片發了出去，讓廣大網友一同見證了這對好友的有趣互動。

劉嘉玲主動攬實周星馳

外界如今都尊稱周星馳為「星爺」，但劉嘉玲依然親切地稱呼他為「星仔」，這樣的稱呼也凸顯了他們之間與眾不同的深厚情誼。據悉，兩人自1988年相識至今，已有近38年的交情。影片中也記錄了收工時兩人依依不捨的場景，劉嘉玲主動擁抱周星馳並相約「有空再一起喝酒」，而周星馳則緊緊拉著她的手，久久不願放開。

周星馳劉嘉玲曾合作經典《零零發》

這次的合作，也讓許多影迷回憶起他們在1996年合作的經典電影《大內密探零零發》，其中「你肚子餓不餓，我煮個麵給你吃」的台詞至今仍是經典。從當年的青澀模樣到如今的白髮，兩人橫跨了近38年的友誼在演藝圈中顯得格外珍貴。

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