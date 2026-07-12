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傅穎揭Cookies時期遭集體排擠內幕 病癒歸隊忽然被孤立 向鄧麗欣問原因僅獲冷淡回應

影視圈
更新時間：16:30 2026-07-12 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-12 HKT

Theresa傅穎（現名傅寶誼）早年以人氣女團Cookies成員身分出道，近日她接受傳媒訪問時重提當年遭隊友集體排擠的細節。傅穎透露自己自小體弱多病，入行後因難以負荷大量的工作而經常入院，甚至被迫缺席寫真與MV拍攝。怎料病癒歸隊後，她發覺團隊氣氛突變，她形容自己忽然遭到隊友孤立及無視。她當時曾無助地向隊友鄧麗欣詢問其他隊友對她忽然態度突變的原因，惟對方僅冷淡回應一句「唔知呢」。

傅穎不適情況下工作  車上被隊友指罵

傅穎進一步還原被針對的實況，大爆當年在一架大巴士上拍攝網劇《百分百感覺冬日戀曲》時，身體極度不適的她竟遭其中一名成員當面「指住鬧」。當時她未有反抗，默默承受後下車，她說：「然後那晚我就全身起風癩。」即使後來

Cookies變陣改組為四人陣容，只剩下她與鄧麗欣(Stephy)、楊愛瑾(Miki)和吳雨霏(Kary)，但排擠情況依然持續。傅穎憶述，有時隊友們本來在車上談笑風生，但只要她一上車，大家就會瞬間靜下來，甚至連她跟別人說話也慘遭無視，面對隊友的冷暴力，令她只能回家獨自痛哭。

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傅穎與鄧麗欣疑遭旁人離間

外界一直將傅穎與鄧麗欣視為「宿敵」，被問及現時如何定義兩人的關係，傅穎淡淡然以「曾經的前隊友」形容。她坦言人與人之間的相處講求緣份，無法強求，並暗示當年可能有人在彼此身邊傳話離間她們。至於有沒有機會再合體演唱經典合唱歌《親朋勿友》，傅穎則未有斷言拒絕，笑指凡事沒有絕對，一切全看機緣。

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縱使在Cookies的歲月充滿是非與排擠，傅穎強調當年從未萌生退意，工作與私人情緒分得很開。如今回望過去，她將這些波折視為寶貴的「人生一課」。她深信人生的一切經歷都有其安排與意義，正是當年這些備受孤立與迷惘的日子，才造就了她現在成熟的心境。如今重聽《心急人上》等昔日組合歌曲時，她依然感觸良多。

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