陳凱琳與鄭嘉穎7歲大仔變俊美少年 鄭承悅完美複製父母神顏 勁識講嘢冧暈媽媽

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚後「四年抱三」，先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，一家五口幸福美滿。不經不覺，大仔Rafael已經7歲大，近日陳凱琳在社交平台分享了Rafael的最新照片與互動影片，曝光了愛兒的最新狀態。完美繼承父母優良基因的Rafael，五官越來越精緻，7歲已成俊朗美少年。

陳凱琳大仔變俊美少年

陳凱琳日前帶同Rafael一起到健身室做Gym，並晒出愛兒的近照，笑言：「大個仔啦，要去做gym喎」。相中的Rafael身穿白色T恤配黑色短褲及鮮黃色長襪，造型十分時尚。雖然年僅7歲，但Rafael的顏值與身形已然散發出一股俊美少年的氣質。

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陳凱琳大仔承傳父母完美基因

他眉清目秀，五官和面形堪稱父母的完美混合體，面形與一雙精靈深邃的大眼睛酷似媽媽陳凱琳，而高挺的鼻樑與嘴巴則如同爸爸鄭嘉穎的餅印。乖巧地坐在健身器材上的他手捧水杯，星味十足，顏值可謂絕對爆燈。

陳凱琳大仔讚媽媽似18歲

除了靚仔樣貌，Rafael的情商與口才亦相當出眾。在陳凱琳上載的另一段影片中，可見兩母子的互動極度溫馨。影片中，陳凱琳滿懷期待地問Rafael覺得自己看起來像多少歲，Rafael眼中充滿愛意、非常興奮地秒回媽媽「似18歲！」

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陳凱琳被寶貝大仔哄得心花怒放

聽到寶貝仔如此嘴甜，哄得陳凱琳心花怒放，笑得合不攏嘴，兩母子隨後更開心擊掌。這段短短的互動不但展現了充滿愛的家庭氛圍，更反映出Rafael既乖巧又醒目，十分討人喜歡。

陳凱琳大仔讀華仁小學

除了外貌備受關注，Rafael的成長與學業亦是外界焦點。為了讓自小在國際幼稚園就讀、習慣以英語溝通的兒子學好中文，鄭嘉穎與陳凱琳早前達成共識，安排大仔入讀著名的傳統男校番禺會所華仁小學，延續「鄭家三代華仁仔」的傳統。

陳凱琳大仔克服中文難關

從國際學校「轉軌」到傳統中文小學，Rafael一度面臨巨大的中文挑戰。爸爸鄭嘉穎曾透露每晚推掉飯局親自陪讀，甚至笑言大仔曾經「學到喊」。不過付出總有回報，陳凱琳早前受訪時欣慰表示，Rafael目前已經逐漸適應校園生活，中文水平亦有明顯提升。