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港姐冠軍陳詠詩穿細碼比堅尼出海  邪惡角度自拍上圍迫爆Mon  平躺曬太陽盡展堅挺身材

影視圈
更新時間：14:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：14:00 2026-07-12 HKT

2025年香港小姐冠軍陳詠詩（Stacey）卸任在即，近日趁着炎炎夏日與陽光玩遊戲，搭乘遊艇出海享受假期，玩得不亦樂乎。陳詠詩向來以出眾身材見稱，亦從不吝嗇向粉絲大派福利，今次出海之旅同樣誠意十足，換上一套桃紅色比堅尼，盡騷其豐滿驕人的上圍。

陳詠詩桃紅比堅尼有睇頭

從影片中可見，陳詠詩出海當天化上了精緻妝容，雖然戴著時尚的墨鏡，但依然難掩其亮麗的星味。她身穿的桃紅色蛇紋比堅尼，設計簡約卻極具視覺衝擊力，完美地凸顯了她白皙的肌膚和豐滿的上圍曲線，散發著健康的性感魅力。

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陳詠詩以邪惡角度自拍

在快艇上，陳詠詩更手持手機，以「邪惡角度」由上而下自拍。在這個角度下，她的誇張身材幾乎「迫爆MON」，視覺效果相當震撼，火辣程度爆燈。

陳詠詩曬太陽展堅挺身材

而在另一張照片中，她則與女性朋友悠閒地平躺在快艇船尾享受日光浴。相片中她全身躺平，極堅挺的身材線條一覽無遺，再次證明其名不虛傳的一流身材。陳詠詩今次大方分享福利圖，無疑令一眾網民大飽眼福，紛紛讚嘆她的完美體態。

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