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應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點

影視圈
更新時間：19:04 2026-06-05 HKT
發佈時間：19:04 2026-06-05 HKT

《2026香港小姐競選》正進行佳麗面試，2025年港姐冠軍陳詠詩（Stacey）卸任在即，便趁住炎夏「大解放」。陳詠詩昨日（4日）在社交平台分享一輯水著靚相，穿上超細碼加極少布設計的比堅尼，火辣程度爆燈。

陳詠詩晒健康勻稱體態

陳詠詩昨日在IG分享粉紅色荷葉邊設計的比堅尼，款式採用極少布料的超細碼剪裁，完美突顯陳詠詩健康勻稱的體態，以及驕人上圍，性感指數爆燈；另外因為是超細碼泳衣的關係，她的泳褲亦十分細小，亦成為網民留意的焦點。陳詠詩在鏡頭前自信地擺出各種姿勢，笑容甜美，充滿陽光氣息，背景則是水上樂園色彩繽紛的滑水道，充滿夏日動感。

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陳詠詩被讚健康性感

陳詠詩在帖文下以英文留言：「水上樂園回來了！今年夏天快去玩水和在滑梯上尖叫吧。」不少網民大讚陳詠詩：「身型好正，健康美麗，好fit、好健康」、「人靚身材sexy」、「超大膽」、「好想知後面係點」等。

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陳詠詩去年以大熱姿態奪得冠軍及「現場觀眾最喜愛佳麗」，本身曾為香港藝術體操代表隊成員，陳詠詩於加州大學柏克萊分校政治經濟文畢業，去年在美國哥倫比亞大學取得科技管理碩士學位，曾在美國科技公司亞馬遜工作兩年，正在倫敦大學學院以海外遙距升讀教育博士課程。

陳詠詩戀圈外人已拍拖3年

陳詠詩不但是一名學霸，而且家境顯赫，曾祖父為米業大亨的慈善家陳瑞祺，陳母是香港芭蕾舞學校創辦人，胞妹去年特別從美國返港，支持家姐陳詠詩參選港姐。陳詠詩就讀南加州大學時結識男友Martin，二人從2023年拍拖，至今仍打得火熱。

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