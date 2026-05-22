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港姐全球招募丨陳詠詩嘲為「豪放港姐」玩得又讀到書 否認微調瘦面 揭親自化妝尋適合妝容

影視圈
更新時間：21:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-05-22 HKT

港姐陳詠詩今日出席《2026香港小姐競選》全球招募記者會，呼籲合資格佳麗把握機會，陳詠詩曾透露妹妹想參加港姐，但對方仍考慮中，加上求學中，所以不會今年參選，有待畢業再決定，又說身邊有一些體操師妹感興趣，她會呼籲參選同加強宣傳。

陳詠詩願做「乖乖女」及「豪放女」

談到今日見她變瘦又面尖，樣貌上看來有改變，問到可有「微調」？她表示沒有「微調」，只是開始親自化妝，重看選美時的相片，覺得妝容不太適合自己，現在尋找適合自己的妝容。至於男友可有讚她變靚？她表示在對方眼中她是全世界最靚。問到是否想改變乖乖女形象？陳詠詩笑住反問：「係咪乖乖女我唔知喎？但有人話我係豪放港姐，我覺得做乖乖女或豪放都可以，因為要講求平衡，自己玩得又讀得書。」

陳詠詩有意效法麥明詩闖教育界

對於卸任後的發展，她表示想做司儀和拍劇，但有待卸任後公司安排，公司亦告知有這些機會。談到TVB少開劇，可會考慮其他計劃？她表示現在攻讀博士，與教育和人工智能有關，課程要四、五年時間，問到是否想似師姐麥明詩打入教育界？她笑言都有興趣。

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