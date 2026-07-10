樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事

TVB助理總經理樂易玲早前舉行生日會，不過當日有份出席藝人未見有禮物「隨身」，最新一期《東周刊》獨家爆樂易玲去年生日派對發生失竊事件，涉事男星被指在派對上偷走周吉佩贈樂易玲的Labubu花束，事後被CCTV鎖定身份，有指此人是一名年約40多歲、已離巢轉戰內地的男藝人拎走，樂易玲為顧全對方顏面決定低調處理，僅要求歸還禮物。

失竊事件真相曝光

但近日再有報道指失竊事件的真相曝光，有指樂易玲當日曾親自打給這位涉事男星問話，問他是不是拿走了花束，涉事男星的答案非常精警，指自己見到Labubu無衫著，覺得好慘，於是便帶回家中，將幫Labubu著衫後再送回給樂小姐。湊巧周吉佩接受訪問時亦曾提及Labubu已經在樂小姐的辦公室：「整咗好靚嘅衫仔畀佢哋啊，有整咗手袋，啲公仔亦都再靚咗！」

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網民推測該男星身份是梁烈唯

樂易玲生日會失竊事件一度惹來不少熱議，網民根據「年約40多歲」、「曾奪TVB獎項」、「已婚爸爸」及「近年轉戰內地」等線索，推測該男星身份是梁烈唯。有網民發現，TVB官方網站的藝人名單已搜尋不到梁烈唯的名字，疑似已被「割席」。然而，梁烈唯的個人微博認證至今仍是「TVB演員梁烈唯」，情況令人猜疑，（現名梁競徽）已被 TVB 及邵氏官方網站全面除名，被外界猜測捲入了是次風波，惟當事人至今尚未公開回應。

周吉佩曾強調純屬「美麗的誤會」

周吉佩亦曾強調今次純屬「美麗的誤會」，希望不要過度揣測，事實上涉男星事後已歸還並重新包裝花束，目前仍放在樂易玲辦公室，還獲得了意想不到的待遇：「因為整咗好靚嘅衫仔畀佢哋啊，有整咗手袋。」冼靖峰看過網上的相關形容，心中大概有個猜測：「我相信大家都應該認識，因為我見到有個Description講呢個人。我估係形容緊嗰個人，因為其實我哋大概知係邊個。」不過他亦直言與涉事者「不相熟」，私下亦從未在工作或拍攝上有過合作。

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