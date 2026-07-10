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家傳之「保」2丨方力申邀父親上鏡紀錄三代同堂 女兒Isla遺傳唔賴床兼狼吞虎嚥 自嘲將成呷醋外父

影視圈
更新時間：17:15 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-10 HKT

方力申(小方)今日出席TVB節目《家傳之「保」2》記者會，方力申透露父親罕有再上鏡拍攝節目，全因孫女參與而答應，盼能將三代同堂畫面紀錄下。

父親抱孫笑容陌生又感動

他表示父親在孫女出生後變化甚大：「太太葉萱懷孕嘅時候唔覺爸爸嘅改變，直到孫女Isla滿月返屋企，佢抱上手一刻，見到我爸爸笑容唔同晒，一日比一日開心！」他坦言對父親那種笑容感到陌生，僅於籌備演唱會時，翻看由父親拍攝自己的童年片段時見過，小方亦特意購買一部配以1TB容量的新電話拍攝女兒成長。

方力申女兒Isla近半歲笑容迷人

方力申女兒Isla將近半歲，他表示女兒笑容非常迷人：「阿媽話Isla有兩樣嘢最似我，第一係唔賴床，一起身就會坐起身，仲要一望到人就笑；第二係食嘢狼吞虎嚥，飲奶成日都濁親。」小方更直言自己將成為呷醋外父，但覺得親吻女兒略感古怪，自己亦從來沒有親吻父母。

方力申感歎64歲時女已18歲

小方亦於節目中顯露感性一面，提到女兒長大更淚腺失守：「講個女講到喊，講佢到18歲就會唔理老豆，到時我都64歲老喇！」但目前珍惜父女相處回憶，在父親節更請媽媽拍下太太餵女兒食米糊、自己與父親吃花生飲酒的照片，覺得三代同堂畫面非常溫馨。
 

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