苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛

現年68歲的「三哥」苗僑偉早年移民加偉大，有工作才回香港、內地工作，近年作品減少，漸趨半退休模式，多了時間回加拿大享受生活。日前，他回到加拿大溫哥華，會合一對仔女苗俊和苗彤，齊齊現身BC Place體育場觀看世界盃瑞士對哥倫比亞的16強賽事。難得見到仔女的苗僑偉心情大靚，狀態更是一流，當日他穿上一件奪目的檸檬黃色防風外褸，內襯白恤衫，戴上黑超後氣場依然強大。腰板畢直、氣宇軒昂的他保養得宜，完全不似年近古稀，絕對是魅力沒法擋的型佬。

苗彤洋溢西方野性美

難得與家人團聚，35歲的大女苗彤亦笑面迎人。長居外國發展的她充滿星味，當日穿上緊身上衣，盡顯S形美妙曲線，腰間配上一條亮黃色腰帶，下半身則穿上牛仔熱褲，大晒吸睛修長美腿。苗彤擁有一身充滿陽光活力的小麥色肌膚，整個人散發著濃重的西方味道，野性又大膽。

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苗僑偉基因強大

至於32歲的細仔苗俊亦相當搶鏡。比以往頭髮長了不少的他同樣戴上墨鏡，身形魁梧，站在苗僑偉旁邊明顯比爸爸還要高，不得不讚苗僑偉的基因極強大，兩名仔女的五官樣貌都跟他十分接近，一家三口激罕同框的畫面相當亮眼。

苗彤和謝婷婷私交甚篤

在球場門口，苗僑偉一家三口更跟定居溫哥華的謝霆鋒妹妹謝婷婷及其丈夫Mathew合照。據悉，苗僑偉與謝婷婷本人雖無深交，但同樣在溫哥華生活及在北美演藝圈發展的苗彤與謝婷婷卻有私交。眾人開心合照，相中苗彤自然地將手搭在Mathew肩上，足見兩家人私下關係不錯。

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苗彤曾演美劇不靠父母名氣

其實苗僑偉的一對仔女各自在事業上都發展得有聲有色，且同樣選擇不靠父蔭。大女苗彤畢業於加拿大名校英屬哥倫比亞大學（UBC），曾擔任攝影師並舉辦過個人攝影展，其後轉型做演員。她曾演出逾20部影視作品，包括美劇《Upload》及《Get Shorty》等，更曾現身康城影展，憑自己實力闖出好成績。苗僑偉曾透露愛女不想靠父母名氣才選擇留外發展；苗彤亦曾直言對與爸爸合作興趣不大，強調公私分明，雖然爸爸很受歡迎，但兩者並不一樣。

苗俊是視覺設計師身形高大

細仔苗俊則外型條件出眾，正職是一名視覺設計師。近年他操得一副健碩身形，更憑藉本錢拍攝了一輯半裸的大膽內褲廣告，一度引起網上熱話，被網民封為最帥星二代。此外，他完全遺傳了父親對高爾夫球的熱愛，兩父子不時合體切磋球技，更曾一同回港參加慈善高爾夫球賽，同樣被讚身形高大挺拔。