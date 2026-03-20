苖僑偉父子激罕同場 三哥勁寵兒盡騷好老竇特徵 囝囝超英氣一特點獲網民激讚

現年67歲的「三哥」苗僑偉，與太太戚美珍育有長女苗彤及幼子苗俊，一家人生活美滿。近日三哥罕有地與兒子同框，一起參加高爾夫球職業業餘配對賽，旋即成為全場焦點，網民激讚苗俊高大靚仔，跟三哥成個餅印，遺傳了父母的優良基因外，還驚訝在外國讀書的他，竟說得一口流利普通話，有利於在內地發展。

苗僑偉囝囝遺傳父母優良基因

高爾夫球賽當天，三哥英氣不減當年，揮桿姿勢瀟灑有力，而現年32歲的兒子苗俊，更是完美繼承了父母的優良基因，身形高大挺拔，五官俊朗，陽光帥氣的模樣絲毫不輸明星父親。兩人穿著黑白相間的「父子裝」，並肩而行，時而駕著高爾夫球車穿梭球場，吸引了不少粉絲舉機拍照。

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苗俊一口流利普通話獲讚

在賽後訪問中，一直在國外成長的苗俊以一口流利的普通話對答，令人驚訝。他謙虛地表示，此次參賽成績不重要，更在乎的是享受過程，並透露在比賽中獲得了同組的「香港高球一哥」許龍一的指導，讓他獲益匪淺。看著兒子對活動的投入，苗僑偉臉上流露出滿滿的自豪感，眼神中充滿了欣賞與溫柔父愛。

苗俊曾拍大膽內褲廣告

苗俊外型條件出眾，早已開始涉足演藝圈，他本身的正職是一名視覺設計師，近年憑著健碩身型，拍攝了一輯半裸的大膽內褲廣告，一度引起網上熱話，成為最帥星二代。



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