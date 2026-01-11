Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苗僑偉細仔返港父子激罕合體做一事 32歲苗俊高大威猛似爸爸曾晒肌拍內褲廣告

影視圈
更新時間：14:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：14:00 2026-01-11 HKT

67歲的苗僑偉與戚美珍結婚35年，曾舉家移居加拿大生活，一對仔女已經長大，34歲的大女苗彤（Phoebe）大學畢業後，由幕後做到幕前，以演員身份接拍美劇。而32歲細仔苗俊（Murphy）同樣留學加拿大，大學畢業後選擇留在當地發展。近日鄧梓峰在社交平台分享參加高爾夫球賽的照片，意外見到苗俊身影。

鄧梓峰搵李思雅組隊

鄧梓峰日前在IG發文，表示與苗僑偉父子及前港姐李思雅（Cindy）參加高爾夫球賽：「今日同Cindy、三哥苗僑偉同埋佢公子Murphy，一齊參與香港特殊學校議會慈善高爾夫球賽！最後大家努力，打到團隊第二名，算有交代啦」。

相關閱讀：富貴男星亂入鄰居萬聖節派對 閒話家常被問一事用XX拒絕

四人的合照中，見到頭戴Cap帽、黑超的苗僑偉打扮有型，難得返港的兒子苗俊也有同行，並站在爸爸身邊，高大健碩的他，越大越似父親。兩父子激罕同場上陣比賽，表現合拍，難怪會取得團隊第二名。

苗僑偉興趣感染兒子

苗俊不似家姐苗彤高調，其社交網風景相多過生活照。據指苗俊任職Visual Designer，又曾為國際品牌擔任Model拍攝內褲廣告，當時僅穿三角內褲半裸上陣，造型大膽。而苗僑偉過往曾分享與兒子苗俊一齊打高爾夫球的照片，近年苗俊更新社交網，不時分享打高爾夫球的影片，可見是高爾夫球的愛好者。

相關閱讀：TVB「五虎」男神34歲大女成華人之光！英國名校畢業 成就有望超越爸爸

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
00:57
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
6小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
18小時前
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
00:57
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
2小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
20小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
22小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
19小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
23小時前