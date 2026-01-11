苗僑偉細仔返港父子激罕合體做一事 32歲苗俊高大威猛似爸爸曾晒肌拍內褲廣告

67歲的苗僑偉與戚美珍結婚35年，曾舉家移居加拿大生活，一對仔女已經長大，34歲的大女苗彤（Phoebe）大學畢業後，由幕後做到幕前，以演員身份接拍美劇。而32歲細仔苗俊（Murphy）同樣留學加拿大，大學畢業後選擇留在當地發展。近日鄧梓峰在社交平台分享參加高爾夫球賽的照片，意外見到苗俊身影。

鄧梓峰搵李思雅組隊

鄧梓峰日前在IG發文，表示與苗僑偉父子及前港姐李思雅（Cindy）參加高爾夫球賽：「今日同Cindy、三哥苗僑偉同埋佢公子Murphy，一齊參與香港特殊學校議會慈善高爾夫球賽！最後大家努力，打到團隊第二名，算有交代啦」。

四人的合照中，見到頭戴Cap帽、黑超的苗僑偉打扮有型，難得返港的兒子苗俊也有同行，並站在爸爸身邊，高大健碩的他，越大越似父親。兩父子激罕同場上陣比賽，表現合拍，難怪會取得團隊第二名。

苗僑偉興趣感染兒子

苗俊不似家姐苗彤高調，其社交網風景相多過生活照。據指苗俊任職Visual Designer，又曾為國際品牌擔任Model拍攝內褲廣告，當時僅穿三角內褲半裸上陣，造型大膽。而苗僑偉過往曾分享與兒子苗俊一齊打高爾夫球的照片，近年苗俊更新社交網，不時分享打高爾夫球的影片，可見是高爾夫球的愛好者。

