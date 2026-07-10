雀骨｜侯明昊與艾米先婚後愛 劇情大綱 角色介紹 5大必看亮點

雀骨｜由實力派演員侯明昊與人氣新星艾米領銜主演的古裝愛情劇《雀骨》將於7月11日正式在愛奇藝開播。故事圍繞男女主角先婚後愛展開，講述他們在共同破解身世謎團的同時，攜手對抗朝堂陰謀。下文為您精心整理《雀骨》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

必看亮點

古裝劇《雀骨》圍繞靖安王府世子蕭無衣與太傅謝懷歸之女謝嘉魚展開。謝嘉魚被迫嫁入王府成為世子側妃，與蕭無衣結為契約夫妻。兩人在共同破解身世謎團、聯手對抗朝堂陰謀的波折歷程中，逐漸卸下防備，最終由契約關係昇華為生死相守的知己。

《雀骨》由侯明昊以及艾米領銜主演。

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蕭無衣（侯明昊 飾）

蕭無衣身為靖安王府世子，同時亦是一名熱血少將。他表面上性格暴戾，因而被冠以「魔頭將軍」之名並背負弒君污名。然而，這一切只是他的偽裝，實則他一直在忍辱負重，隱藏最真實的自我以謀劃大局。

侯明昊飾演蕭無衣。

謝嘉魚（艾米 飾）

謝嘉魚為太傅謝懷歸之女，因形勢所迫而被逼嫁入靖安王府擔任世子側妃。她表面上是一名聰慧且懂得自保的權謀才女，暗地裡卻是一名極度沉迷於墨家機關術的「財迷假千金」，擁有鮮明的雙重反差性格。

艾米飾謝嘉魚。

李茂（王以綸 飾）

李茂身為岐王，起初只是朝廷中被邊緣化、毫無實權的宗室子弟，後來在謝懷歸的暗中扶持下被推上權力中心，最終成為儲君。李茂原本與謝嘉魚兩情相悅，可惜因捲入殘酷的朝堂鬥爭，兩人無奈被迫分離。

王以綸飾李茂。

李樂君（馬秋元 飾）

李樂君雖然並非李茂的親生妹妹，但她對李茂忠心耿耿，是其最堅定的追隨者。她在複雜的宮廷鬥爭中步步自守，展現出極具風骨與氣節的淑女形象。

馬秋元飾李樂君。

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1. 侯明昊與艾米化身雙強CP

劇中侯明昊飾演表面暴戾瘋癲、實則心懷天下且背負弒君污名的「黑切白」將軍；女主角艾米則是精通墨家機關術的太傅之女。她手持暗藏毒針的「雀骨扇」，與男主角勢均力敵、極限拉扯，互不依附的「雙強CP」設定張力十足！

二人勁有CP感！

2. 侯明昊「戰損」造型極具破碎感

侯明昊化身「美強慘」天花板，在戰役中「一度失明」且生命進入倒數。其紅袍戰損與白衣破碎的造型破碎感拉滿，令觀眾深感心疼。面對高難度打戲，侯明昊更親自上陣，即使經歷3次墜馬依然堅持拍攝，極具敬業精神。

侯明昊的戰損look，破碎感滿滿。

3. 17歲艾米首次擔大旗做女主

年僅17歲的艾米堪稱「資深童星」，自6歲參演電影《童圖》出道後，先後參演《水龍吟》、《仙台有樹》及《大夢歸離》等多部人氣劇。她年紀輕輕卻演技成熟，備受前輩讚賞。此次在《雀骨》中首度擔大旗飾演具反差感的女主角，表現令人期待。

艾米的角色極有反差感。

4. 金牌班底打造晚唐美學

本劇由曾執導《武媚娘傳奇》及《大漢天子》的導演高翊浚執導，畫面質感與朝堂權謀尺度極具保證。劇組更參考《天工開物》復刻12類傳統兵器以配合墨家機關設定，加上融入晚唐織金工藝的服裝與真火爆破的戰爭場面，誠意滿滿。

5. 「歌手」侯明昊親自獻唱原聲帶

專業演員侯明昊同時兼具歌手身份，早前在音樂節目《歌手2026》憑歌曲《Siamon》奪得小組第1名。此次他為《雀骨》發聲，與實力派歌手張碧晨合唱主題曲《炙光》，並個人獨唱插曲《一諾成川》，用歌聲為劇集增色。

侯明昊原來是「靚聲王」！

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