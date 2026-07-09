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張天賦演唱會丨分享激減15磅地獄餐單 內脂急跌仍冇膽除衫只敢騷手臂

影視圈
更新時間：16:15 2026-07-09 HKT
發佈時間：16:15 2026-07-09 HKT

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》紅館站昨晚舉行第二場演出，全場繼續座無虛席。繼首晚請來陳蕾後，第二晚MC邀來Gordon Flanders擔任嘉賓，兩人除了大談相識點滴外，MC更爆出每日為演唱會準備的「地獄餐單」，大呻減足15磅仍不敢騷肌，自嘲：「自己望住塊鏡好有信心，但對住觀眾就……真係只可以做到露臂……」

Gordon Flanders懷疑MC會偷食

昨晚Gordon Flanders與MC合唱《可以不可以》，又獨唱了《歌頓花園》。唱畢Gordon Flander關心詢問MC減肥情況？又祝他早日順利做完演唱會，可以大吃大喝，同時他表示自己也體驗過這些減肥餐，食到第三日已經想嘔，懷疑MC期間冇可能冇偷食，MC就笑言自己今次真的非常節制，對住觀眾大大聲講，「冇呀，冇！」又分享自己的極速修身秘方：「我日日就係400g蘆筍、400g肉，100g士多啤梨，兩隻蛋，冇啦！」

MC露臂已是最大尺度

這個餐單令MC減了15磅，內臟脂肪指數更由「6點幾」暴跌至「4」，但MC仍無奈表示，「我其實好想借呢個演唱會除衫，真係嘅！我見到其他歌手話好嚴峻咁減三個月就搞掂，但係真係唔係咁簡單囉！我仍然係無信心除衫……啱啱開場露手臂，我覺得已經係最大嘅尺度㗎啦！」全場歌迷隨即起鬨高呼「除衫」，他即苦笑耍手擰頭，場面搞笑。

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