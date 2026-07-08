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奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人

影視圈
更新時間：19:36 2026-07-08 HKT
發佈時間：19:36 2026-07-08 HKT

中國奧運體操冠軍、有「體操皇后」及「璇美人」之稱的劉璇，早年曾跨界演藝圈，不僅為TVB劇集《女拳》擔綱女主角，亦曾擔任2008年北京奧運的場內記者，深受觀眾喜愛。然而，近日劉璇在個人小紅書上載了一段影片，驚爆自己突發嚴重的健康危機。她透露自己早前因患上「耳石症」而在家中暈倒，入院後更因藥物過敏導致全身抽搐，整個過程險象環生，嚇壞了一直陪伴在側的老公王弢。雖然現時劉璇已經出院，但仍未完全康復。

劉璇直接暈倒在家

據劉璇在7月6日發佈的影片及帖文透露，事件發生在她錄製完綜藝節目《無限超越班》最後一期回到北京家中後。當時她突然感到一陣極度強烈的眩暈，形容感覺「就像是天靈蓋被打開安裝了一個螺旋槳」，整個人經歷極速的天旋地轉，隨後便直接暈倒在地上。

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劉璇深夜急送院

緊接而來的是嚴重的腸胃不適。劉璇開始出現噴射性嘔吐，在短短不到半小時內狂嘔了15次。起初她和家人都誤以為是急性腸胃炎，老公王弢更急忙找來治療腸胃炎的藥物給她服用。但劉璇漸漸察覺不妥，因為她的胃部雖然不適卻沒有痛楚，且這種程度的眩暈是前所未有的。深夜時分，情況未見好轉，她最終只能坐著輪椅被緊急送往醫院掛急診。

劉璇患耳石症

到達醫院後，急症室醫生醫術精湛，僅用了30秒就準確診斷出劉璇患的是「耳石症」（即耳朵內負責平衡的微小晶體脫落，影響前庭功能）。醫生隨即為她安排了止吐和治療頭暈的藥物及打針治療。

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劉璇藥物過敏全身抽搐

然而，驚險的狀況卻在此時發生。一向沒有藥物過敏史的劉璇，竟然對這次的治療針藥產生了嚴重的過敏反應，她全身開始不受控制地劇烈抽搐，突如其來的恐怖畫面把一直陪伴在旁的王弢嚇得魂飛魄散，連忙大聲呼叫醫生搶救。由於劉璇是頂尖運動員出身，身體肌肉的複雜性與反應跟普通人有所不同，醫生最終需要連續為她注射了兩次鎮定劑，才成功將她的抽搐情況控制下來。

劉璇暖心兒子助母復健

回顧發病經過，劉璇坦言這次的耳石症很大程度是因過度勞累所致，而且發病前其實早有預兆。在錄製《無限超越班》期間，她就曾出現過一次眩暈，但當時只當作是低血糖；其後在坐飛機時，她亦感到耳朵突然鑽心地痛，卻誤以為只是飛機氣壓變化所致。作為曾經的運動員，劉璇總覺得自己體質比一般人好，習慣了「咬牙硬扛」，沒有第一時間就醫，最終導致病情全面爆發。

劉璇仍未完全康復

目前，劉璇已經平安出院回家休養，但身體尚未完全康復。醫生為她提供了一套耳石復位的動作圖紙，要求她每天跟著練習。令人感動的是，劉璇的兒子「赳赳」擔心媽媽因為頭暈看不清圖紙，竟主動認真地學會了整套復位動作，並親自錄製影片來教導媽媽，堪稱是最暖心的小護士。

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