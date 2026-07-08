Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「白無常」黃瀅仴細碼比堅尼「中門大開」 浸浴晒傲人澎湃上圍 港大學霸曾演《愛回家》

影視圈
更新時間：19:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-08 HKT

24歲的TVB女星黃瀅仴憑藉甜美外貌與惹火身材，獲得不少演出機會，近日她在社交平台，分享一系列火辣泳裝照片，相中的她正在享受溫泉浸浴，尺度大膽，甚為吸睛。原來是早前她為拍攝旅遊節目《自然系女子旅行3》，與攝製隊一同前往台灣花蓮及台東的花絮，引來網民熱烈討論。

黃瀅仴比堅尼浸浴晒豐滿上圍

從黃瀅仴發布的相片可見，她身處充滿熱帶風情的度假村，身上穿著一套極為搶眼的橙黃色比堅尼。這套泳衣設計簡約而不失性感，掛頸式的上身設計，中央還綴有精緻的寶石裝飾，巧妙地突顯了她傲人的上圍和深邃的乳溝。在其中一張全身照中，黃瀅仴站在石階上，擺出S形曲線甫士，纖細的蜂腰與一雙白皙修長的「逆天長腿」一覽無遺，腰間隨意繫上的花卉圖案薄紗，更添幾分嫵媚風情。而在另一組於岩洞溫泉拍攝的相片中，她浸泡在水中，陽光灑落在她白滑的肌膚上，畫面唯美動人，豐滿的「導彈級」上圍，在水的映襯下更顯澎湃，讓網民大飽眼福，紛紛留言大讚她是「真人版娜美」，性感指數爆燈。

相關閱讀：自然系女子旅行3丨《魔音女團》葉靖儀自備10套泳衣上陣 黃瀅仴比堅尼初解放新血注入

「學霸」黃瀅仴讀藝訓班加入TVB

外形出眾的黃瀅仴，其實是一位畢業於香港大學的「學霸」。她於2021年報讀第31期無綫電視藝員訓練班，畢業後隨即加入J2台，成為J2ER之一。黃瀅仴自小便熱愛表演，可謂文武雙全，不僅精通鋼琴，更擅長拉丁舞、中國舞及古典舞等多種舞蹈。過去在綜藝節目《全城一叮》中，她與拍檔吳兆麟大跳火辣拉丁舞，更在台上演繹高難度的「人肉風火輪」動作，令人印象深刻。

黃瀅仴憑《愛回家》成功入屋

黃瀅仴入行後除了擔任《Hands Up》主持和在靈異節目《直播靈接觸》中扮演「白無常」外，她也積極參與劇集演出，在多部劇集中擔任綠葉角色，包括在劇集《愛回家之開心速遞》中，她就曾以賈名媛秘書、手搖飲品店員，甚至是年輕版的譚校長太太等多個不同身分客串登場。儘管戲分不多，但她仍在各個範疇中努力磨練演技，從《我推的野男Live》到劇集《婚後事》、《金式森林》，黃瀅仴正一步步累積演出經驗，獲得不少網民追捧。

相關閱讀：TVB新晉小花意外遭鐵線拮穿手驚見吊住肉 強行自救血浴當場事後交代傷勢

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
1小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
7小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
6小時前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
8小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
9小時前
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
13小時前
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
影視圈
3小時前