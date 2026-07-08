「白無常」黃瀅仴細碼比堅尼「中門大開」 浸浴晒傲人澎湃上圍 港大學霸曾演《愛回家》

24歲的TVB女星黃瀅仴憑藉甜美外貌與惹火身材，獲得不少演出機會，近日她在社交平台，分享一系列火辣泳裝照片，相中的她正在享受溫泉浸浴，尺度大膽，甚為吸睛。原來是早前她為拍攝旅遊節目《自然系女子旅行3》，與攝製隊一同前往台灣花蓮及台東的花絮，引來網民熱烈討論。

黃瀅仴比堅尼浸浴晒豐滿上圍

從黃瀅仴發布的相片可見，她身處充滿熱帶風情的度假村，身上穿著一套極為搶眼的橙黃色比堅尼。這套泳衣設計簡約而不失性感，掛頸式的上身設計，中央還綴有精緻的寶石裝飾，巧妙地突顯了她傲人的上圍和深邃的乳溝。在其中一張全身照中，黃瀅仴站在石階上，擺出S形曲線甫士，纖細的蜂腰與一雙白皙修長的「逆天長腿」一覽無遺，腰間隨意繫上的花卉圖案薄紗，更添幾分嫵媚風情。而在另一組於岩洞溫泉拍攝的相片中，她浸泡在水中，陽光灑落在她白滑的肌膚上，畫面唯美動人，豐滿的「導彈級」上圍，在水的映襯下更顯澎湃，讓網民大飽眼福，紛紛留言大讚她是「真人版娜美」，性感指數爆燈。

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「學霸」黃瀅仴讀藝訓班加入TVB

外形出眾的黃瀅仴，其實是一位畢業於香港大學的「學霸」。她於2021年報讀第31期無綫電視藝員訓練班，畢業後隨即加入J2台，成為J2ER之一。黃瀅仴自小便熱愛表演，可謂文武雙全，不僅精通鋼琴，更擅長拉丁舞、中國舞及古典舞等多種舞蹈。過去在綜藝節目《全城一叮》中，她與拍檔吳兆麟大跳火辣拉丁舞，更在台上演繹高難度的「人肉風火輪」動作，令人印象深刻。

黃瀅仴憑《愛回家》成功入屋

黃瀅仴入行後除了擔任《Hands Up》主持和在靈異節目《直播靈接觸》中扮演「白無常」外，她也積極參與劇集演出，在多部劇集中擔任綠葉角色，包括在劇集《愛回家之開心速遞》中，她就曾以賈名媛秘書、手搖飲品店員，甚至是年輕版的譚校長太太等多個不同身分客串登場。儘管戲分不多，但她仍在各個範疇中努力磨練演技，從《我推的野男Live》到劇集《婚後事》、《金式森林》，黃瀅仴正一步步累積演出經驗，獲得不少網民追捧。

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