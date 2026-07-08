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波波黃婧靈北上交流親民爆燈 與學子食飯打波零隔膜獲激賞 大讚師生互動治癒人心

影視圈
更新時間：16:16 2026-07-08 HKT
發佈時間：16:16 2026-07-08 HKT

黃婧靈（波波）憑藉驕人身材與爽朗個性，由TVB綜藝節目彈起，獲封「新一代咪神」，近年她活躍於劇集與綜藝，工作排得密密麻麻。日前波波百忙中抽空參與張振興伉儷書院舉辦的「穗港同心：華南師範大學體藝交流學習團」，隨近百師生遠赴廣州交流。波波全程零架子，跟中學生打成一片，齊齊體驗大學飯堂、飲珍珠奶茶，更將歡樂時光剪成Vlog開心Share。

波波獲邀參與生涯規劃交流團 

是次交流團以生涯規劃為主題，由張振興伉儷書院魏語然副校長親自帶隊，參觀了廣州華南師範大學、廣州中醫藥大學以及文化古蹟陳家祠。波波有幸獲邀參與，與多名師生和家長同行，一行人浩浩蕩蕩，氣氛熱鬧。波波在社交網接連發文，興奮寫道：「以前讀筲官嘅時候，成日都聽張振興打波好勁，估唔到今次竟然可以同張振興嘅學生一齊，緣份。」

波波親民互動有求必應

難得重返校園，波波全程表現得比學生還要興奮。在大學參觀期間，她完全融入同學堆，合照有求必應，一時舉V、一時豎起手指公讚好，甚至在飯堂一齊排隊「試食」學生餐。波波「美食新聞報道」主播上身，開懷大吃，又買珍珠奶茶消暑盡顯吃貨本色；其後，又跟學生打籃球，眾人打成一片，畫面溫馨又搞笑。

波波圓少年交流夢

事後，波波在社交網分享，笑言讀大學時沒太多交流機會，這次算是彌補了一點小心願。她更大讚張振興的同學：「睇到張振興學生同老師副校們可愛嘅互動，治癒了我一天。祝！學業進步啊！聽書啊！」最後，波波不忘感謝香港慈善總會主席鄭蘇薇女士及魏語然副校長的悉心安排，更以「大姐姐」口吻向同學喊話：「你哋啲老師同校長幾錫你哋！爭氣啊！加油！」
 

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