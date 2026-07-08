佐藤二朗捲職場欺凌風波陷4方角力 《週刊文春》再揭男方講大話 網民狙擊橋本愛 富士道歉火上加油

佐藤二朗與橋本愛的疑似騷擾及職場欺凌風波越演越烈，昨日（7日）富士電視台發聲明為管理疏失導致2位演員遭受極大精神壓力而道歉，但佐藤則發文指控富士偏袒橋本，更斷言「以後也不想跟富士有任何牽扯」。然而今日（8日）《週刊文春》再來第二彈爆料，指佐藤曾向3位男演員發短訊透露橋本曾受性騷擾的私隱。

富士電視台公開調查結果

富士昨日在聲明中表示，對於《夫婦別姓刑警》製作爭議，在新聞報道和網上擴散發酵，導致網上出現大量針對相關人士的毀謗中傷、臆測和誤解，使2名演員承受極大的精神壓力與負擔，「本公司在此深表歉意」。電視台為免再造成二次傷害，決定公開事件真相、外部律師的調查結果，當中提到佐藤在拍攝車內戲時有碰觸了橋本的臉部，而橋本並未將之視為性騷擾。又證實佐藤要親自和橋本討論之後的肢體接觸界線，但其言行相當激烈，在橋本的休息室指責女方「如果演戲有這麼多限制，就應該事先說清楚」、「你是不是不該繼續當演員」，以致橋本當場委屈爆喊。

富士電視台道歉難收科

及後富士透過外部律師調查認定，佐藤的行為確實超出一般可容忍的精神負擔，「已構成騷擾行為」。而在拍攝完成後，富士曾居中調停，並協助佐藤向橋本道歉，怎料雙方還未和解就被媒體曝光。最後富士向二人道歉，呼籲外界別再對他們誹謗中傷，或對事件再作出臆測。

佐藤二朗鬧電視台偏袒橋本愛

但佐藤並未接受富士道歉，昨日更發文指責電視台偏袒一方，並向《跳躍大搜查線》外傳劇導演本廣克行道歉，及要求對方刪掉他在劇中的所有戲份，更揚言「不想再跟富士有任何牽扯」。不過他今早再度發文，承認因要求刪除戲份一事遭指責，被指其發言會影響幕後人員，故此佐藤已刪除該發言並道歉。另外，他在事件爆發後首度接受《週刊新潮》訪問，澄清去橋本休息室與她溝通時並未怒吼，指自己的言辭被斷章取義。

佐藤二朗被診斷「抑鬱狀態」

佐藤更強調是劇組和橋本對身體接觸標準「朝令夕改」，且隱瞞訊息導致誤會。佐藤指劇集製作人起初透露橋本團隊表明「關於日常場景的表演，你們不需要特别在意接觸限制的問題」，卻在其手指僅僅接觸到橋本下巴就被當成嚴重問題。佐藤指之後曾問過製作人︰「具體上哪種接觸不行？」但對方一直含糊其辭。佐藤指責富士管理疏失導致事件爆發，他更因此事以致睡眠障礙惡化，並被診斷為「抑鬱狀態」。

《週刊文春》再爆佐藤二朗講大話

然而《文春》再爆料，指在律師調查事件期間，發現佐藤曾向3位同行男演員發短訊，透露橋本曾受侵害，並謊稱橋本團隊並未事先知肢體接觸限制，律師更當場直接確認其中一道短訊。律師表示，如果是向有保密義務的法律代表透露此事作咨詢，尚且可以理解。但向同事透露則是洩露橋本不想公開的訊息，涉及侵犯私隱，是極不洽當的行為。