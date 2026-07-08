朱維德離世丨因鮑漢琳成為入行契機 做足半世紀見證電視界黃金期 晚年不甘被投閒置散離開TVB

人稱「朱翁」的資深電視主持兼演員朱維德昨日（7月7日）安詳離世，享年95歲。朱維德的FB專頁「朱翁同行」今日（7月8日）宣布其死訊，：「我們敬愛的朱翁，走完了他精彩的一生，與我們告別。此刻朱翁的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。謝謝您，朱翁。感謝您多年來的分享，也感謝您為香港留下的珍貴的足跡。RIP朱翁，一路走好。」朱維德擁有「第一代旅遊KOL」的美譽，是文化歷史研究者及行山愛好者。

朱維德不願意被投閒置散與TVB結束53年合作關係

朱維德同時曾任前麗的映聲主持、無綫新聞主播及無綫電視節目主持，為無綫電視開台首十名員工之一。朱維德曾在TVB擔任第一代晨早清談資訊節目《報曉雅集》、第一代旅遊節目《大江南北》、體育節目《體育世界》，以及資訊節目《婦女新姿》、《都市閒情》和《文化廣場》等節目的主持，不過在2019年因多年的無綫電視文教節目《文化廣場》被停播，他不願意被投閒置散，最後與TVB結束53年的合作關係。

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朱維德半世紀青春奉獻給演藝圈

朱維德身為TVB開台十名元老之一，將人生逾半世紀的青春奉獻給了香港演藝圈。由新聞主播到旅遊達人，再到劇集中的「御用老戲骨」，可謂見證了香港電視業的黃金歲月。朱維德在1950年來港做教師，因為一次旅行途經赤柱，被赤柱監獄吸引，當時為了參觀，朱維德膽粗粗自薦入去演講，認識當時在懲教署擔任教育官的鮑漢琳，成為他加入娛樂圈的契機，「佢嗰時已經係麗的好出名嘅演員，話想做個節目叫《香港典故》，節目出街前五日都未搵到人，咁我乜料都齊，梗係冇問題。」到了1967年，朱維德從麗的映聲轉投剛剛開台的TVB，與邵逸夫爵士等一齊「打江山」。朱維德曾是TVB第一代《六點半新聞報道》的主、其後主持首代旅遊節目《大江南北》及經典體育節目《體育世界》。到了80年代，朱維德化身資訊節目王牌，由《婦女新姿》到《都市閒情》，陪伴無數家庭主婦度過休閒時光。

朱維德曾笑言自己唔識做戲

除了主持工作，朱維德亦曾客串多套經典劇集如《同事三分親》、《畢打自己人》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《牛下女高音》。不論是《原來愛上賊》中直接用其暱稱的「朱翁」，還是《宮心計2深宮計》的太常寺卿，以及《愛·回家之開心速遞》，都令觀眾留下深刻印象。2014年的《萬千星輝頒獎典禮上》，朱維德獲頒發「專業演員大獎」。不過在2019年，因朱維德從1975年主持的訪談節目《文化廣場》被停播，當時朱維德接受傳媒訪問時直斥TVB「越做越衰」，直言對公司感到失望，到了2020年7月，他因不願被投閒置散，最後離開服務了53年的娘家。其後ViuTV曾與朱維德洽談合作，奈何當時疫情嚴峻，朱維德自言年紀大不敢搵命搏，故最終未有傾成，自此淡出電視圈。朱維德曾笑言：「我喺無綫拍劇都係茄喱啡，我唔識做戲，之前演過爵士、法官、董事長全部都係板起塊面，咁我就照板起個衰樣，就啱我演，拍戲係扮人，但拍旅遊節目係真嘅我，真地方、真風景、真享受，完全不一樣。」

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