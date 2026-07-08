朱維德離世丨朱翁三年前曾誤傳死訊 其妻澄清揭丈夫意外跌傷頭確診認知障礙

人稱「朱翁」的資深電視主持兼演員朱維德昨日（7月7日）安詳離世，享年95歲。朱維德的FB專頁「朱翁同行」今日（7月8日）宣布其死訊：「我們敬愛的朱翁，走完了他精彩的一生，與我們告別。此刻朱翁的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。謝謝您，朱翁。感謝您多年來的分享，也感謝您為香港留下的珍貴的足跡。RIP朱翁，一路走好。」

朱維德擁有「第一代旅遊KOL」的美譽，對香港本地文化、地理和歷史皆有極深厚的造詣與研究，同時他是TVB在1967年的開台首批十名員工之一，服務電視台長達53年，不過在2020年7月離開TVB，在2023年3月12日，網上曾瘋傳朱維德死訊。

相關閱讀：「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒

朱維德證實患上認知障礙搬到護老院居住

朱維德已淡出幕前一段時間，他最後一套參演的劇集是《牛下女高音》，在他的演藝生涯中，不時都會飾演律師、醫生或德高望重嘅角色，令人印象深刻。在2023年3月份，網上曾傳出朱翁死訊，「維基百科」更加立即被網民改為於2023年3月12日逝世。隨後網上亦不少悼念的文章和貼文，紛紛為他的死訊致哀，亦有不少網民留言表示深感可惜。不過有傳媒向朱維德太太求證，朱太澄清並非事實，還指朱翁身體一向不太差，不過於2022年在街上意外跌倒撞傷頭部，證實患上認知障礙，已搬到護老院居住需要以輪椅代步。

相關閱讀：92歲朱維德網瘋傳死訊 朱太澄清親證丈夫患認知障礙透露現況