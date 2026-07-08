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「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒

影視圈
更新時間：13:09 2026-07-08 HKT
發佈時間：13:09 2026-07-08 HKT

人稱「朱翁」的資深電視主持兼演員朱維德昨日（7月7日）離世，享年95歲。今日（8日）朱維德的FB專頁「朱翁同行」宣布其死訊：「我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於 2026 年 7 月 7 日安詳離世。我們敬愛的朱翁，走完了他精彩的一生，與我們告別。多年來，朱翁陪伴我們走過無數個歡樂的電視時光。他標誌性的聲音、幽默睿智的談吐，以及對香港這個城市的熱愛，將永遠留在我們的記憶中。他不僅是一位出色的主持人、演員，更是許多人認識香港歷史文化和掌故知識的啟蒙者。此刻朱翁的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。謝謝您，朱翁。感謝您多年來的分享，也感謝您為香港留下的珍貴的足跡。RIP朱翁，一路走好。」

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