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「長腿女神」曾淑雅一家為女兒慶生 性感辣媽吊帶裙晒S形曲線 兄妹髮量驚人證基因強大

影視圈
更新時間：22:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-08 HKT

34歲前TVB「長腿女神」曾淑雅，自2023年閃嫁圈外男友後，火速完成人生大事，同年誕下兒子Kobe，去年再添一名女兒Serafina，湊成一個「好」字。婚後專心相夫教子的她，不時在社交平台分享家庭樂，而一對子女最為人津津樂道的，便是他們與生俱來的驚人髮量。近日曾淑雅為愛女Serafina舉行盛大的生日派對，慶祝她一歲生日，並拍攝了一輯溫馨的全家福。相中曾淑雅身穿一襲純白吊帶連身裙，貼身剪裁展示出她產後成功修身，依舊玲瓏浮凸及擁有S形曲線，一雙招牌長腿更是展露無遺，性感辣媽的魅力不減當年。

曾淑雅一對子女髮量驚人成焦點

這次生日派對的主角，無疑是剛滿一歲的Serafina。曾淑雅為她悉心打扮，穿上粉色公主紗裙，頭上戴著一個巨大的蝴蝶結，可愛萌爆。最搶鏡的依然是她那濃密得令人難以置信的烏黑秀髮。Serafina出世不久，她天然的蓬鬆髮型，配上她圓溜溜的大眼睛，活脫脫就是一個真人版的「Monchichi」，可愛指數爆燈。事實上，哥哥Kobe小時候也以「爆炸頭」聞名，如今雖然剪了個清爽的髮型，但髮量依然驚人。兄妹二人完美遺傳了父母的優良基因，除了濃眉大眼，這份超凡的髮量，已成為他們家族最可愛的標誌，網民紛紛指他們一家基因強大。

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曾淑雅感言湊B不易曾全家患病

曾淑雅在社交平台感性發文，慶祝女兒生日：「真係眨吓眼口，10月懷胎由我個肚仔出黎話甘快就一歲啦」。她透露女兒這一年「食得飲得玩得」，唯獨睡眠質素稍差，言語間流露出湊B的甜蜜辛酸。曾淑雅更首次提及，早前全家曾一同感染呼吸道合胞病毒，讓她經歷了一場驚心動魄的考驗。她寫道：「見番精神精靈既你，我都心感安慰」，字裡行間充滿了對子女健康的感恩與母愛。

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