前TVB長腿女神晒囡囡萌爆「獅子頭」 曝光豪宅花園寬敞家居 超大空間供仔女玩樂

34歲前TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）結婚未夠3年，去年誕下第二胎，育有一子一女湊成「好」字。曾淑雅前日（22日）在IG分享兩母女新相，除曝光舒適的客廳，其附設的戶外花園更是綠意盎然，景致寫意。

曾淑雅囡囡頭髮蓬鬆

影片中，曾淑雅為女兒Serafina穿同色係打扮，囡囡身上的碎花褲，令整體造型更加可愛，BB向鏡頭露出笑容，融化人心。Serafina雖然未夠1歲，髮量卻與哥哥一樣驚人，一頭烏黑的蓬鬆「爆炸頭」，雖然只有8個月大，但髮量驚人，顯得有些蓬鬆凌亂，令BB再添幾分有趣。

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曾淑雅組成四口之家後，去年10月透露已搬到新居，享受寬敞的生活空間，當時曾曝光囡囡的房間，空間感十足。在最新照片中，曾淑雅抱住八個月大的囡囡在戶外庭園享受陽光，兩母女笑容燦爛，幸福滿溢。

曾淑雅屋企多玩具

除戶外庭園，曾淑雅同時曝光新居內部，見到家中設有寬敞的兒童玩樂區，鋪設軟墊，擺滿各式各樣的玩具，讓一對仔女可以盡情玩耍。而客廳則有舒適的布藝梳化，囡囡坐在梳化上玩到流口水，因梳化寬敞可當床，而不怕BB會碌落地。

曾淑雅囡囡似小獅子

曾淑雅留言：「愛笑的女孩運氣都不會差，現在8個月的開心果妹妹，愛笑愛爬愛企愛食嘢，是個活力滿滿的寶寶 #只會愈來愈忙碌 #媽媽生活 #小確幸」。不少網民大讚Serafina好得意：「毛髮超蓬鬆，好可愛」、「髮型真的很可愛」、「成隻小獅子咁」等。

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