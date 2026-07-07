47歲廖碧兒疑戀百億富商猛料家族大有來頭 呂禮章為「五億探長」呂樂世侄？

47歲的廖碧兒（Bernice）近日傳出譜年差逾20載的「忘年戀」，有傳男方為7旬前東華三院主席兼百億富商呂禮章，廖碧兒疑似新戀情曝光後，掀起網民熱議。有指呂禮章不僅為專業建築師，呂氏家族的傳奇發跡史，為人津津樂道外，有傳與一代傳奇「五億探長」呂樂也關係匪淺，是對方的「世侄」。

呂禮章家族靠飲食業起家

呂禮章的父親呂佳，據指是七十年代著名「國際酒樓夜總會」的幕後推手，祖籍南海的呂佳，早在30年代來港，從「調和醬園」做廚房雜務，逐漸掌握造醬技巧，其後接管醬園，全盛時期旗下工人多達逾千名，規模龐大。到40年代呂佳涉足酒業開設「冠和酒行」，成為國內酒業在港的主要分銷商。呂佳靠飲食業起家，於60、70年代已是商界大亨，兼任樂善堂董事。

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呂禮章父親與呂樂創立宗親會

呂佳在商界長袖善舞，與當時的總華探長呂樂更是合作無間。兩人在1965年牽頭成立「香港呂氏宗親會」，團結本地呂姓商人，進一步鞏固雙方的生意伙伴關係。結合呂佳在醬園及酒行的豐富經驗，兩人聯手創辦「國際酒樓夜總會」，當年選址彌敦道好望角大廈。1971年開幕時，不僅邀請影后李菁剪綵，更重金邀鄧麗君、徐小鳳等巨星駐場演唱，風頭一時無兩。

呂樂套現遠走加拿大

在呂佳團隊的營運下，夜總會搞得有聲有色，於1972年夜總會連同物業成功上市。在廉政公署成立前夕，深諳財技的呂樂，在1973年將其父母及兒子持有的「渭濱置業」，旗下包括大圍博雅山莊別墅的股份按予上市公司，套現600萬元，呂樂之後遠走加拿大。

呂禮章兄長為會計師

而國際酒樓夜總會在呂佳的帶領下衝出香港，在倫敦、多倫多及巴黎等地開設分店，高峰期擁有多達15家海外酒樓。呂佳靠飲食業打下江山，但其仔女多數選擇在專業領域發展。身為孻仔的呂禮章拔萃畢業後成為建築師，其兄長呂禮恒則是會計師。

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