張慧儀郭政鴻同框掀《西遊記》回憶殺 性感女神皮膚白滑凍齡 單親照顧患病養子被封好媽媽

55歲的張慧儀近日於吉隆坡舉行的慈善晚宴，遇上90年代經典劇集《西遊記（貳）》的拍檔郭政鴻，同場還有「師奶殺手」陶大宇，三位資深演員的合照瞬間在網上洗版，掀起無數劇迷的集體回憶。張慧儀在社交平台感性地寫下：「感謝吉隆坡慈善晚宴的邀請，很高興能盡自己一份力，把溫暖傳遞出去。也很驚喜遇見了這麼多老朋友，熟悉的臉孔，不變的親切，像時光未曾走遠。公益路上，有你們真好，期待下次再見。」字裡行間流露出與好友久別重逢的喜悅。

張慧儀與郭政鴻慈善晚宴合體

在晚宴照片中，張慧儀身穿一襲優雅晚裝，展示出她的美好身材，大晒S形曲線，毫無贅肉，歲月似乎未有在她身上留下痕跡，被讚「凍齡女神」。張慧儀在1998年的TVB劇集《西遊記（貳）》，飾演「萬妖女王」，在劇中她與郭政鴻飾演的「通臂猿猴」有著宿世姻緣，但兩人最終未能開花結果，悲慘收場。二人相隔多年後，再在劇集《疊影狙擊》合作，而張慧儀在慈善晚宴上，與郭政鴻及陶大宇同框合照，馬上引起網民回憶殺。

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張慧儀去年重提家暴風波

張慧儀被譽為90年代的「性感女神」，近年再度活躍於幕前，風采依然。然而她的演藝之路並非一帆風順。她去年曾罕有重提2003年與前未婚夫「拉丁舞王」霍紹裘的家暴風波，事件不但令她身心受創，更毅然決定放棄香港的事業，北上轉行從商，淡出觀眾視線。在遠離娛圈的十年裡，張慧儀的人生迎來了重大轉捩點。一次北京的義工服務，讓她遇上了患有先天性心臟病的養子Hanson。當時渴望成為人母的她，毅然決定領養Hanson，從此肩負起單親媽媽的重任，獨力承擔其龐大的醫藥費與教育開支，網民紛紛讚她人美心善。

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