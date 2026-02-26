Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮

影視圈
90年代性感女星、現年55歲的張慧儀，近年再度活躍於幕前，儘管年過半百，但其狀態依然保持在巔峰，無論樣貌或身材都保養得宜，風韻猶存。近日她的事業更上一層樓，於社交平台宣布在家鄉馬來西亞當官，身穿性感低胸裙、盡騷S形美好身段解鎖官員新身份，引發熱議。

張慧儀正式「當官」

從張慧儀分享的照片可見，她盛裝打扮，手持由霹靂州政府與旅遊局頒發的「旅遊推薦官」證書及花束，笑容滿面，神采飛揚。她身穿一襲紅色低胸印花連身裙，不僅襯托出她的雪白肌膚，更完美勾勒出其玲瓏有致的S形曲線，女人味十足，極度吸睛，可見其「性感女神」的稱號絕非浪得虛名，凍齡美貌依然「在線」。

相關閱讀：張慧儀罕談曾被拉丁舞王家暴真相 宣布結婚後唔想嫁 強調養子非親生：大不了驗DNA

張慧儀獲委任為旅遊推薦官

張慧儀在小紅書興奮地寫道：「解鎖新身份，馬來西亞霹靂州旅遊推薦官報到！」她表示，這份榮譽對她而言是一份「沉甸甸的證書」，也是一份溫暖的託付。作為在霹靂州土生土長的女兒，她認為這片土地的美，值得被更多人看見。她承諾：「往後，我會帶著這份責任，繼續用鏡頭深耕，把霹靂州的煙火日常、大馬各地的山河遠闊，一一呈現給屏幕前的每一位。」她更預告將會拍攝Vlog，帶領觀眾深入探索馬來西亞的秘境山河。作為官方認證的旅遊代言人，憑藉其知名度與影響力，預計將能為她帶來相當可觀的收入。

張慧儀走出家暴陰霾

張慧儀去年曾罕有地重提2003年與前未婚夫、「拉丁舞王」霍紹裘的家暴風波。她憶述，當時宣布婚訊後很快發現對方不適合自己，在商討取消婚禮時，由討論演變成動武，更被對方毆打至眼角瘀腫流血。事件不但登上報紙頭條，更讓她精神大受困擾，最終毅然放棄香港的演藝事業，北上轉行從商。

張慧儀：養子令我更堅強

在離開香港的十年期間，張慧儀在做義工時遇上了患有先天性心臟病的養子Hanson。當時渴望成為人母的她，毅然決定以單親媽媽的身份領養Hanson，獨力承擔其龐大的醫藥費及教育開支。如今Hanson即將21歲，張慧儀坦言，養子不但沒有成為她的負累，反而改變了她，讓她變得更堅強，更笑言兒子能為她「過濾爛桃花」，只有真正愛她的人，才會接受她的一切。

相關閱讀：鄧兆尊澄清女星劈腿六富豪搞大肚爆料非影射張慧儀 公開喊話願道歉平息風波：叫佢打畀我

張慧儀舊愛盧慶輝近況曝光：

