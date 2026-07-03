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陳楨怡靚到似AI？ 撞樣懲教署虛擬女團成焦點 借勢Cosplay效果震撼 「以假亂真」

影視圈
更新時間：19:52 2026-07-03 HKT
發佈時間：19:52 2026-07-03 HKT

現年29歲的2020年度港姐亞軍陳楨怡（Celina），近日因意外「撞樣」AI人物而成為網絡熱話。事緣香港懲教署早前推出AI禁毒女團「重生女團」，其中一名成員「草草」因其美貌及與陳楨怡極度相似的外貌，引起網民熱烈討論，更笑言「根本就用陳楨怡來gen出來」。面對網民的討論，陳楨怡不但沒有介意，更趁勢親自Cosplay「草草」，將AI活生生變成真人，效果震撼。

陳楨怡意外因草草成焦點

懲教署的AI禁毒女團旨在宣傳反毒訊息，其中代表「大麻」的成員「草草」，以其年輕貌美及精緻的臉孔獲得最多關注。不少網民第一眼便發現，「草草」的樣貌、神情竟與港姐亞軍陳楨怡有如「餅印」。

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陳楨怡讚網民有創意

對於自己成為AI「真身」，陳楨怡亦有留意到網民的創意。她早前受訪時大方回應，笑指自己初時不覺得相似，但看到網民製作的對比圖後，也被「洗腦」，並大讚網民有創意。

陳楨怡Cosplay草草「以假亂真」

近日，陳楨怡更在社交媒體上發布影片，親身示範如何由陳楨怡「變身」成「草草」。影片中，她穿上一件與「草草」造型相似的綠色掛頸裝束，並細心化上帶有綠色和閃粉的眼妝，連髮型也模仿「草草」的編髮，最後成果簡直是AI走入現實，相似度極高，完美還原了「草草」的神韻。網民紛紛留言大讚：「你不說我以為就是AI生成的」、「真的太像了，效果好震撼」、「草草本人！」。除了撞樣AI成為話題，陳楨怡早前回應網民時，亦否認了其維基百科上被惡搞成「雙性戀女神」的傳聞，表示對此感到無奈又驚訝。

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