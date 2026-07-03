陳松伶與張鐸放閃顏值惹熱議 憔悴殘爆夫妻齊現疲態 網民震驚年輕8年老公一部位顯衰老

56歲的陳松伶近年將事業與生活重心全面轉移至內地，與比她年輕8歲的演員老公張鐸，享受甜蜜的二人世界。兩人結婚多年，這段「姊弟戀」始終恩愛如昔，經常在社交平台上分享生活點滴，羨煞旁人。近日陳松伶再度分享與老公的親密合照，兩人頭貼頭共嚐一支玫瑰花造型的雪糕，畫面溫馨。然而在近距離的鏡頭下，兩人的真實狀態亦無所遁形。相中的陳松伶雖然笑容燦爛，但深刻的法令紋卻清晰可見，昔日飽滿的蘋果肌似已流失，眼神略帶疲態，臉上顯露出歲月的風霜，與年輕時清純的玉女形象相比，蒼老了不少。而一旁的張鐸，儘管戴著帽子和眼鏡，仍難掩一臉的憔悴，眼袋浮現，雙頰略顯凹陷，膚色黯淡，笑容中帶著一絲疲憊，看起來比實際年齡成熟。這張合照雖然充滿愛意，卻也真實地反映了歲月痕跡。

陳松伶遺憾未能為老公生兒育女

陳松伶與張鐸儘管外貌上略顯疲態，但二人卻是圈中公認的模範夫妻。這段甜蜜婚姻背後，其實隱藏著一個最大的遺憾。陳松伶早年因患上子宮肌瘤，被逼切除子宮，從此終身無法生育。她曾坦言無法為丈夫繼後香燈是她心中一根難以拔除的刺，為此深感內疚。面對妻子的痛苦與自責，張鐸給予了她無限的愛與包容，不但從未介意，更一直溫柔地支持和開解她，承諾會一直守護在她身邊。

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陳松伶體形反覆時肥時瘦

回望陳松伶的演藝生涯，她曾是TVB 90年代力捧的收視福將，主演過無數膾炙人口的經典劇集，如《天涯歌女》、《笑看風雲》及《天地男兒》等，每一部都是收視與口碑的雙重保證。她那清純甜美的玉女形象，更深入民心，成為一代香港人的集體回憶。然而在愛情的滋潤下，她也難逃「幸福肥」的定律，加上步入中年新陳代謝減慢，體重問題日益嚴重。自2022年起，她便決心減肥，但過程反覆，一直未能成功，甚至出現體重反彈，近日她再次成功減肥，但又被網民指她過瘦成為「紙片人」，兼且有「樹根手」，一度成為網上熱話。

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