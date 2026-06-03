陳松伶偕小8歲老公張鐸甜蜜放閃 竟驚變「紙片人」？ 身體一部位異常粉絲嗌心痛

56歲的陳松伶，近年將生活重心全面轉移至內地，與比她年輕8歲的演員丈夫張鐸，享受甜蜜的二人世界。兩人結婚多年，這段「姊弟戀」始終恩愛如昔，經常在社交平台上分享生活點滴，甜蜜放閃。近日陳松伶上傳了一段溫馨短片，片中兩人互動親暱，大派心靈雞湯，勸勉大家要「天天開心」、「把煩惱丟掉，把快樂裝滿」，幸福之情溢於言表。然而，網民的焦點卻全然落在陳松伶的身形上，驚訝地發現她瘦了非常多仿如「紙片人」，甚至手臂上青筋暴現，出現「樹根手」，與過往飽滿的形象大相逕庭，紛紛留言表示關心。

陳松伶突然暴瘦健康亮警號？

事實上，在愛情的滋潤下，加上步入中年新陳代謝減慢，陳松伶近年也難免出現了「幸福肥」，體重問題一度成為外界關注的焦點。為了健康與重拾最佳狀態，她自2022年起便下定決心積極減肥。從這次的影片中可見，她的減肥成果極其顯著，不僅臉頰變得瘦削，下顎線條分明，穿上無袖上衣的手臂更是纖細得驚人，甚至可以清晰看到浮現的青筋。網民對此反應兩極，有人大讚她毅力驚人，重塑少女般的體態，但更多人擔心她是否減重過度，紛紛提醒她要注意健康。

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陳松伶因病切除子宮致終身不育

陳松伶與張鐸的甜蜜婚姻背後，有著最大的遺憾。由於陳松伶早年因患上子宮肌瘤，被迫切除子宮，導致終身無法生育。她曾坦言，不能為丈夫繼後香燈是她心中一根難以拔除的刺，為此深感內疚。然而，丈夫張鐸給予了她無限的愛與包容，一直溫柔地支持著她。正是這份堅定不移的愛，讓陳松伶慢慢解開心結，重新找回自信與快樂。

陳松伶長駐內地演出舞台劇

回顧陳松伶的演藝生涯，她昔年曾是TVB力捧的收視女王，主演過無數膾炙人口的經典劇集，包括《天涯歌女》、《笑看風雲》及《天地男兒》等，每一部都是收視與口碑的雙重保證，清純的玉女形象深入民心，成為一代港人的集體回憶。近年陳松伶長駐內地，早前演出音樂劇《出走》，網民已指出她出現蘋果肌下垂，現時更是瘦了兩個碼，擔心她的健康亮起警號。

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