康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展

康子妮（Lily）近年除了繼續參與演唱會工作，亦成為成功的保險界女強人，早前她接受資深傳媒人鍾慧冰的YouTube頻道節目《冰姐的花樣人生》訪問，罕有地深入剖白與林曉峰離婚後的心路歷程。在訪問中，康子妮坦言經歷了人生重大轉捩點，不但要面對婚姻結束，更曾因工作壓力而閃過尋死念頭，幸好最終靠著對音樂的熱情及兩位兒子的愛，重新振作，活出更精彩的人生。

康子妮坦然面對離婚：不是誰的錯

與林曉峰離婚至今，康子妮一直未有公開詳談箇中原因。在節目中，她首次坦然分享對婚姻結束的看法，強調分開並非任何一方的過錯。「我唔覺得（離婚）係失敗，我覺得每一個人相遇係有緣份……去到某個位，大家要行嘅路唔同，咁就係work唔到，唔work就唔係任何人錯或啱。」她認為，當兩個人的人生步伐不再一致，分開是自然不過的決定，並非失敗。節目中，康子妮以「林生」、「爸爸」稱呼前夫林曉峰，更透露二人一起在海外見證兩名兒子畢業，可見雙方離婚後仍關係良好，會像家人一樣溝通。

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康子妮公開兩子升學費用

康子妮在節目中表示，最感欣慰的是今年兩名兒子均大學畢業，令她放下心頭大石。提到供養兒子海外升學的花費，康子妮特別感激前夫的付出，否認自己獨力負擔兩子留學費用，她直言：「係爸爸（林曉峰）畀嘅。」她憶述，為了讓兒子們能負擔海外升學的費用，一家人同心協力想辦法。康子妮要求兒子選大學前自行做資料搜集，計算好大概需要用到的金額：「我同佢哋講，所有嘢都係你揀嘅，你要向你自己揀選嘅嘢負責任。」

她透露大仔在日本讀商科，幸運地遇上日元貶值，加上兒子自己選擇了月租僅三千多港元的宿舍，大大減輕了負擔。而由於她擁有加拿大國籍，早年已為兩子申請好加籍，因細仔在多倫多讀音樂，學費僅為國際學生的三分之一。康子妮否認外傳她與林曉峰花費數百萬供兩子在海外升學的誇張說法，更笑言比在香港讀國際學校更划算。

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康子妮憶述閃過窗邊尋死念頭

談及以明星身份加入保險業，康子妮直言是人生的轉捩點。2020年疫情來襲，演藝工作全面停頓，加上當時離婚後展開獨居生活，遇上工作壓力時，回家面對空無一人的單位，情緒陷入低谷。她分享：「我住嗰個地方係可以開窗，係可以成個人行到出去個窗出面……有一次我因為一啲事情，因為嗰件事太大，好似佔據晒我人生咁，譬如返工咁，返工遇到唔開心嘅事，我就成個人崩潰，就好似走唔出咁，好似死緊咁……最後係我諗住我兩個仔，我覺得係佢哋救咗我。」康子妮笑指，自此找住處都不再選擇可以大幅度打開窗的單位。

康子妮隨緣看感情事

雖然已成為保險界女強人，但康子妮從未放棄對音樂的熱愛。她坦言，做音樂對她而言是一種「使命」，是能填補內心空虛感、帶來最大滿足感的事情。康子妮表示：「當有show做，我就會有個推動力畀我做保險，我越忙，保險（業績）就越好。」她享受在音樂和保險兩種截然不同的工作中找到平衡，認為音樂帶來的能量，反而促進了她在保險事業上的成功。至於有否再談戀愛的念頭，她表示現時以隨緣心態看感情事，亦暗示有追求者：「隨緣啦，我覺得有好傾嘅朋友嘅！」不過她認為發展新戀情，生活中也有很多事要考量，「唔係淨係好傾嘅。人越大，其實唔係淨係人哋對你有要求，我自己都對人有要求，我自己對自己又有要求，好鬼死煩㗎。所以，我覺得係難囉。」

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防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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