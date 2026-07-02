楊冪新劇番位慘被降級激怒粉絲 廣電筆畫新規藝人真名曝光 楊紫一個原因可續用「藝名」？

內地娛樂圈近年屢現演員爭奪「番位」風波，為整頓相關亂象，內地廣電局近日頒布新規定，自7月10日起播出的劇集，演員署名必須使用真實姓名，並統一按姓氏筆畫順序排列，日前在某大型影視平台發布會率先試行後，卻引發了更激烈的反彈。首當其衝的便是頂流花旦楊冪，新劇排名甚至低於名氣與戲分遠遜於她的男演員，惹來楊冪粉絲不滿。

女主角楊冪「番位」被排後

在新規定下，楊冪主演的古裝大劇《江山大同》成為了爭議焦點。身為絕對女主角的她，依筆畫排列竟被排在男主角劉學義之後。這對粉絲而言極不合理，因該劇核心故事完全圍繞楊冪飾演的「馮太后」展開，她更在劇中挑戰高難度的一人分飾兩角，無論是戲份比重還是角色重要性皆無庸置疑。為此楊冪的官方後援會火速發布嚴正聲明，強烈要求劇方將她列為「唯一領銜主演」，更讓粉絲不忿的是，網民發現肖戰的《十日終焉》、吳磊的《劍來》等大男主劇，為保男星番位竟特意「獨開一行」僅標註一位演員來規避新規；反觀另一位頂流女星唐嫣，在《此刻的生活》也屈居第五，令外界質疑新規定是否變相針對女演員。

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楊紫續用「藝名」被質疑有特權

除了番位大亂，廣電局「必須使用真實姓名」的附帶規定， 也牽涉到內地女星楊紫，有網民翻出楊紫過去的資料，質疑她為何沒有遵守規定用回原名「楊旎奧」，其後楊紫的粉絲指出「楊旎奧」確實是她出生時長輩所取的名字，但她在小學階段就已經透過戶籍手續完成了改名，她目前身份證及所有官方證件上的合法姓名就是「楊紫」。

張凌赫本名張家瑋被讚親切

廣電局的新規雖然引發不少波折，卻也意外掀起了一場「藝人真名大揭秘」的網絡熱話。除了台灣女星張鈞甯親自解釋本名「張鈞寗」的古字寫法外，不少當紅藝人的本名亦隨之曝光，如孫儷本名「孫麗」、馮紹峰本名「馮威」」、成毅本名「傅詩淇」、白鹿本名「白夢妍」，最令人意想不到，是張凌赫的本名「張家瑋」竟被網民讚充滿親切感。

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