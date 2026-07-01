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周潤發、曾志偉兩大影帝世紀同框 頭貼頭合照一人被美女包圍 掀《精裝追女仔》集體回憶

影視圈
更新時間：22:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-01 HKT

影帝周潤發（發哥）與曾志偉同是80年代影壇巨星，二人在電影上獲獎無數，曾合作《精裝追女仔》、《公子多情》等作品，但近年二人已甚少再合作。曾志偉近日請朋友食飯，有「少年食神」之稱的飲食節目主持林澄光（Michael Lam）在社交平台分享合照，當中見到周潤發身影，勾起大批網民陷入「集體回憶」。

周潤發疑是路過

林澄光近日在IG分享與曾志偉及周潤發的合照，見到兩位影帝罕有同框。從照片中所見，飯局氣氛相當熱鬧，眾人笑容滿面。周潤發一如既往發揮「自拍」功力，親切地站在最前方揸機拍大合照，另一張相見到與曾志偉接近頭貼頭，二人笑到露齒，可見今次碰面相當愉快。不過在與一眾朋友的合照上，卻未有見到周潤發，估計發哥只是路過。

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林澄光在帖文中留言：「謝謝獎門人志偉哥的晚飯，再加上自拍最強的發哥」，又特別標註《公子多情》及《精裝追女仔》，表示：「陪着我成長的經典劇情，今夜隨着美饌又再熱鬧起來」。林澄光的合照中又見到導演馬楚成，他更用電影介紹：「正是周星馳電影食神『黯然銷魂飯』的原創者」。

曾志偉周潤發今年初出席晚宴

周潤發與曾志偉其實早在今年初曾經同場，在香港藝能娛樂集團成立40周年暨特高娛樂成立20周年晚宴上，周潤發曾上台為晚宴致辭，而曾志偉亦是賓客之一，不過當時未見二人的合照流出。

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