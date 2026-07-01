袁嘉敏「低胸落到肚臍」疑真空上陣  上圍洶湧澎湃超震撼  跟「P圖海報」合照落差極大？

現年41歲的前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏，近年從英國回流返港後事業十分繁忙。她不僅在社交平台上頻頻大派福利賣性感相，在內地的性感登台工作亦是接踵而來。近日，她再次於IG釋出穿上超性感戰衣的噴血照片及影片，疑似真空上陣向粉絲大派福利，曝光了她的最新狀態。

袁嘉敏超性感戰衣有睇頭

從最新的影像中可見，袁嘉敏絕對是狀態大勇。她化上精緻的妝容，並穿上一襲閃亮的性感戰衣，除了顏值依舊非常吸引外，其性感迫爆的身材更是極度吸睛。仔細看她這套閃亮的珠片戰衣，設計可謂極盡大膽，中門大開的剪裁「低胸低到落肚臍」，將她洶湧澎湃的身材展露無遺。更惹火的是，戰衣綁上胸前的帶子後，巧妙地形成了一個個極具誘惑力的「性感窿窿」，讓網民可以隱約窺見她的迫爆上圍，視覺效果極具衝擊力。

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袁嘉敏和海報合照凸顯包包面型

除了分享性感戰衣照，袁嘉敏亦分享了她在內地完成登台演出後，於自己的宣傳海報前「跟自己合影」的花絮。不過，有網民看過照片後，指出真人和海報中的她差異頗大。相較於海報中經過P圖修飾的精緻輪廓，真實的袁嘉敏面形明顯比海報闊得多。

袁嘉敏盡顯S形誘人身材

不過，雖然被指面形與海報有出入，但真實的她依然魅力四射。照片中側身站立的她，盡顯其S形誘人身材，玲瓏浮凸的身段依然十分吸引，完美證明了「最上鏡小姐」的性感魅力絲毫不減。

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