袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣

41歲的「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy），近年雖然淡出幕前，但憑藉其驕人身材，在社交平台上依然是人氣高企的性感女神。自去年結束短暫的移英生活回流返港後，她積極轉型，不僅用心經營Patreon及各大社交平台，透過發布性感靚相吸納粉絲支持，更頻繁穿梭內地登台演出，吸金力驚人，生活過得越來越富貴。近日袁嘉敏飛往泰國曼谷享受假期，並分享了一系列性感照片，讓網民熱血沸騰。

袁嘉敏超低胸透視誘惑大晒澎湃上圍

袁嘉敏的衣著打扮也徹底融入曼谷風情，以一身清涼夏裝示人。在最新發布的一組照片中，她穿上了一件粉紅色細碼吊帶背心，瞬間成為全場焦點。這件上衣的剪裁極為大膽，超低胸的設計將她傲人的上圍展露無遺，營造出異常澎湃的視覺效果。貼身細碼的布料，只包裹一半上圍，並展示她玲瓏浮凸的曲線，讓本已火辣的身材更顯豐滿誘人，而背心輕薄的質料，在陽光下呈現出若隱若現的透視效果，為整個造型注入了極致的性感魅力，一舉一動，也陷入差1cm即將走光的邊緣。

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網民看穿袁嘉敏「留一手」吸金策略

袁嘉敏的曼谷之旅，雖然只在酒店的泳池邊悠閒地打卡享受日光浴，但有眼利的網民發現，她這次在公開的社交平台上罕有地「收起性感」，未有大方展露完整的火辣泳衣照，僅以唯美照片滿足粉絲。這不禁讓人聯想到她目前積極經營的 Patreon 平台，相信這正是她「留一手」策略，將最吸睛的終極泳裝福利，留給那些願意付費支持的專屬粉絲，藉此保持神秘感並吸引更多人訂閱。

袁嘉敏晒旅遊照反擊收入大跌傳聞

事實上，袁嘉敏自回流香港後，曾一度引來外界對其經濟狀況的揣測，早前有傳聞指她的Patreon平台收入可能大不如前，因此需要頻繁更新性感照片來「谷銷量」。對此，袁嘉敏曾親自撰文，有理據地反擊謠言，強調一切純屬無中生有。從她這次在泰國的奢華旅程看來，無論是入住高級酒店、品嚐米芝蓮美食，都足以證明她的生活質素絲毫未受影響，繼續享受做單身貴族。

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