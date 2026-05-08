袁嘉敏加細碼泳衣多角度超近鏡任睇 抵不住的豐滿上圍配下身絕對領域若隱若現極具震撼

移英失敗的前港姐袁嘉敏（Candy）回流返港後，積極經營Patreon 及社交平台以賣性感相賺收入，並頻繁到內地登台演出，吸金力強，生活越來越富富。雖然曾指袁嘉敏的Patreon每月收入可能直線下跌而頻繁更新性感照是為了「谷銷量┌，不過袁嘉敏撰千字文反擊是無中生有，並非事實。

袁嘉敏加細碼泳裝極具震撼

不過袁嘉敏的尺度確實「鬆手」了不少，昨日（8日）在IG限時動態一口氣貼上多段身穿超性感加細碼泳裝的自拍片，泳衣的Deep V及露腰設計盡顯其婀娜曲線，少布的設計不單包不住豐滿上圍，下身把「絕對領域」製造出隱若現的效果，極具震撼。

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袁嘉敏豐滿上圍畫面十分誇張

袁嘉敏為了曾增加動感效果，先來一個影全身，之後再拉近鏡頭集中焦點，務求讓網民全方位睇清睇楚。過往袁嘉敏多次晒超性感影片，她曾在富國島一間豪華酒店的房間內，她穿上一件細碼的橙紅色比堅尼，但比堅尼似乎完全「包唔住」她超洶湧的上圍，豐滿的上圍幾乎要從布料中彈出，畫面十分誇張，令人看得心驚膽跳。

袁嘉敏否認收費平台收入下跌

當然袁嘉敏亦不忘於影片中標註其收費平台大賣廣告，對於曾被指收入下跌，袁嘉敏上載一張報道截圖，並加上文字直斥：「我一向很少回應報道，因為大部分都是亂寫、捏造。」她強調，上次有記者聯絡她查詢已是四年前的事：「你們作為傳媒工作者是不應該未有聯絡過本人，就胡亂編寫虛構故事，包括寫到我的收入，完全是失實內容。」

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