Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁嘉敏加細碼泳衣多角度超近鏡任睇 抵不住的豐滿上圍配下身絕對領域若隱若現極具震撼

影視圈
更新時間：20:40 2026-05-08 HKT
發佈時間：20:40 2026-05-08 HKT

移英失敗的前港姐袁嘉敏（Candy）回流返港後，積極經營Patreon及社交平台以賣性感相賺收入，並頻繁到內地登台演出，吸金力強，生活越來越富富。雖然曾指袁嘉敏的Patreon每月收入可能直線下跌而頻繁更新性感照是為了「谷銷量┌，不過袁嘉敏撰千字文反擊是無中生有，並非事實。

袁嘉敏加細碼泳裝極具震撼

不過袁嘉敏的尺度確實「鬆手」了不少，昨日（8日）在IG限時動態一口氣貼上多段身穿超性感加細碼泳裝的自拍片，泳衣的Deep V及露腰設計盡顯其婀娜曲線，少布的設計不單包不住豐滿上圍，下身把「絕對領域」製造出隱若現的效果，極具震撼。

相關閱讀：袁嘉敏喪騷誇張上圍吸客有隱情？被指賣相收入大減月入僅萬餘元 撰千字文呻被屈：完全失實

袁嘉敏豐滿上圍畫面十分誇張

袁嘉敏為了曾增加動感效果，先來一個影全身，之後再拉近鏡頭集中焦點，務求讓網民全方位睇清睇楚。過往袁嘉敏多次晒超性感影片，她曾在富國島一間豪華酒店的房間內，她穿上一件細碼的橙紅色比堅尼，但比堅尼似乎完全「包唔住」她超洶湧的上圍，豐滿的上圍幾乎要從布料中彈出，畫面十分誇張，令人看得心驚膽跳。

袁嘉敏否認收費平台收入下跌

當然袁嘉敏亦不忘於影片中標註其收費平台大賣廣告，對於曾被指收入下跌，袁嘉敏上載一張報道截圖，並加上文字直斥：「我一向很少回應報道，因為大部分都是亂寫、捏造。」她強調，上次有記者聯絡她查詢已是四年前的事：「你們作為傳媒工作者是不應該未有聯絡過本人，就胡亂編寫虛構故事，包括寫到我的收入，完全是失實內容。」

相關閱讀：緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
01:44
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
影視圈
9小時前
李家鼎驚爆離巢TVB不獲續約？李泳豪爆屬鼎爺應對大仔策略：佢唔想李泳漢再攞錢
李家鼎驚爆離巢TVB不獲續約？李泳豪爆屬鼎爺應對大仔策略：佢唔想李泳漢再攞錢
影視圈
5小時前
李泳豪透露李家鼎最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息
影視圈
6小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
15小時前
香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮
香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
澳洲籍律師MONKIVITCH Samuel Anthony涉多間餐廳「食霸王餐」提堂。資料圖片
涉於酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律師還押至6.5再訊
社會
8小時前
高級屋苑禁住戶露台曬被惹議 管理公司稱影響外觀拉低檔次 業主反批「管得太寬」
高級屋苑禁住戶露台曬被惹議 管理公司稱影響外觀拉低檔次 業主反批「管得太寬」
海外置業
6小時前
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-07 16:13 HKT
李泳漢鬧學歷羅生門 參選區議員聲稱讀大學政治系 為搲家用竟自爆「高中都冇畢業」
李泳漢鬧學歷羅生門 參選區議員聲稱讀大學政治系 為搲家用竟自爆「高中都冇畢業」
影視圈
4小時前
星島申訴王｜50年老字號榮華花鞋店月底結業 老闆親揭原因 香港製造又少一間
星島申訴王｜旺角50年老字號榮華花鞋月底結業 老闆不捨：陪伴走過大半生
申訴熱話
5小時前