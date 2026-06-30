五索峇里開工遇食物中毒「成塊面凹晒」 再遇侍應刻薄批評真人好老霸氣反擊

「五索」鍾睿心（Rachel）於5月時慶祝36歲生日，大晒與一齊長達逾10年的已婚富豪馬清鏗享受二人世界，撇甩四個仔女到不丹旅行。五索回港後又馬不停蹄工作，飛到峇里為其公司的產品拍攝宣傳照，怎料此行看似愉快的旅程，五索卻不慎食物中毒，導致「成塊面凹晒」。

五索水著派福利

五索早前為工作飛到度假勝地峇里，為旗下公司的產品拍攝宣傳照。五索最初抵達峇里時，狀態大勇，不時在IG分享照片，心情靚到爆。其實五索派福利，大晒穿上紅色泳衣的照片，毫不吝嗇地大晒火辣身材，畫面相當養眼。五索在IG幽默留言，問網民要「哈密瓜、抺茶」還是自己，可見五索心情極。

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五索難掩倦容瘋狂急救

不過昨日（29日）五索在IG的限時動態自爆，今次的峇里之行樂極生悲。五索疑在當地不慎食物中毒，慘被身體不適苦況折騰。從五索之後換上另一套白色泳衣相可見，雖然依舊性感，但個樣明顯較之前沒有精神，精神狀態與早前穿紅泳衣時判若兩人。五索隨後又在IG限時動態吐苦水：「瘋狂急救中，峇里島令我嘅皮膚黑咗五度，啲雀斑爆晒出嚟，食物中毒，成塊面凹晒，今次真係好難忘嘅Trip。」

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五索被批真人唔靚皮膚差

而另一條影片，五索扮勞氣表示自己是優秀的人，會專注在自己身上，提升自己。五索在片中提到早前去餐廳，發生一件比TVB劇更狗血的劇情。事緣當日在餐廳被侍應認出：「一開頭都好開心嘅，點知轉個頭我去廁所呢，喺廁格度，聽到佢哋成班喺度話：『真人一啲都唔靚喎，皮膚勁差囉，好老囉。』」五索坦言有一秒鐘不開心。

不過當五索見到批評自己的人時，即回復自信：「佢個樣其實真係好普通。」對於如何面對別人的批評，五索坦言好簡單：「批評你嘅人，佢哋過得特別差，先得閒批評你，同埋佢哋真係應該好唔抵得你，唔使理佢哋，咁你就會開心返晒㗎啦。」

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