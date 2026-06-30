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「御用姣精」鄧伊婷玩瑜伽極盡誘惑 墨綠Bra Top展示S形曲線 邪惡視角晒逼爆上圍

影視圈
更新時間：11:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-30 HKT

36歲的鄧伊婷近年憑藉在劇集中多次飾演小三角色，而被封為「御用姣精」，現實中她其實是一位熱愛運動的健康女神。近日鄧伊婷在社交平台分享了一組做瑜伽的影片和照片，身穿墨綠Bra Top及超緊身瑜伽褲的她，大方展示其苦練多時的完美身材，火辣程度引發網民熱議。

鄧伊婷邪惡視角大派福利

從影片中可見，鄧伊婷穿著墨綠色Bra Top及瑜伽褲，貼身剪裁將她的S形曲線表露無遺。無論是做出伸展、下蹲還是使用瑜伽環的動作，她豐滿的上圍和零贅肉的纖腰都極為搶鏡。其中一個跪在瑜伽墊上，單手支撐身體向側伸展的動作，更將她完美的胸形、翹臀及招牌長腿的線條完美呈現，散發出健康性感的氣息，網民大讚「好性感」、「無法將目光移開」。

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鄧伊婷加入TVB常演小三角色

鄧伊婷的演藝之路並非一帆風順。她於2012年以原名鄧以婷加入女子組合Super Gear出道，其後在2016年參選「大閘蟹小姐競選」。加入TVB後，因外形美豔，經常被派演一些小三、情婦等角色。儘管擁有令人稱羨的索爆身材和修長美腿，但在劇中大多只能擔任配角，發揮機會不多，讓不少粉絲為她感到可惜。然而鄧伊婷並未因此氣餒，反而更積極地透過運動來裝備自己，時刻保持最佳狀態。

鄧伊婷姑姐夏文汐證家族基因強大

鄧伊婷的姑姐是80年代的性感女神夏文汐，當年憑著電影《唐朝豪放女》一脫成名，其大膽前衛的形象深入民心。如今鄧伊婷同樣以性感形象在娛樂圈打拼，可謂完美繼承了家族的優良基因。雖然目前星途與姑姐相比仍有一段距離，但鄧伊婷憑藉惹火身材，不時大派福利，在社交平台上成功吸納了大量人氣。

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