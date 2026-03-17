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TVB「御用姣精」為求上位豁出去 危站天橋邊緣求機會 曾主動敲監製房門慘食閉門羹

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-17 HKT

TVB早前舉辦真人騷節目《魔音女團》，吸引了逾50位小花參加海選，雖然當中有不少歌不精兼舞不藝，幾乎一開口被網民嘲笑，但小花們依然施展混身解數，希望得到垂青成功佔一席位。

鄧伊婷為求上位豁出去

與80年代的「艷麗女神」夏文汐屬姑姪關係的36歲鄧伊婷（Irina）有份參與《魔音女團》面試，在一眾參賽者當中，年紀最大的鄧伊婷的表現引來網民洗版式劣評，甚至有人直言：「佢放棄唱歌係啱。」不過鄧伊婷未有因此而受到大到打擊，反而為求上位豁出去。

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鄧伊婷企在天橋邊緣拉票

鄧伊婷曾在2012年以原名鄧以婷加入女團Super Gear，到了2016年曾參選《大閘蟹小姐競選》，加入TVB後因經常飾演姣精、小三角色而被封為「御用姣精」，雖然擁有43吋長腿兼索爆身材，但只能分派到無名小角色，日前鄧伊婷在IG貼上一段企在天橋邊緣的短片並說：「跳一座拉票的橋，這應該是一條好橋…吧？#魔音女團#魔音女團16強名額投票#綜藝#選秀#鄧伊婷」片中所見，鄧伊婷企在行天橋金屬欄杆的一個缺口位，穿上緊身衫在邊緣位置忘我地扭來扭去，認真一步一驚心。有網民留言：「差啲以為你要跳。」、「有咩落返嚟先講。」、「做咩跳橋？」鄧伊婷回覆：「跳舞啫。」

鄧伊婷曾主動敲監製的門

後來還有人說：「你高空工作。」鄧伊婷則回覆：「態度正確！」鄧伊婷不時在IG大派福利，多年來深受網民歡迎，但似乎無助星途，她曾表示為了爭取機會，曾主動敲監製的門：「我之前喺公司敲過門，嗰次一推開門準備介紹自己，個男監製就即刻講佢唔得閒，嗰吓我係有啲唔開心，係有啲打擊嘅。不過上去前我係預咗可能會有咁嘅情形出現。事後我都會諗可能人哋真係好忙呢。」鄧伊婷又曾稱因為之前合作的嘅監製很多已經退休，她與新晉的監製不太熟，所以曾有計劃再主動去敲門，重新認識。

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夏文汐與鄧伊婷合體拍片：

 

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