「如花」李健仁中風7年近況曝光  坐輪椅現身戲院長肉展歡顏  曾半身癱瘓失語言能力

今年65歲的李健仁，過往在多齣周星馳電影中以驚世醜角「如花」展現極搶鏡演出，甚得香港影迷歡心。然而，李健仁於2019年不幸中風，一度命危，其後的康復之路一直備受外界關注。日前，有網民於東九文化中心劇院野生捕獲「如花」的最新身影，曝光了他的最新狀態。

李健仁現身戲院撐星爺經典

據悉，該名網民（neozeed2023）是在東九文化中心劇院觀看《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》與《西遊記大結局之仙履奇緣》4K修復版時，驚喜遇見李健仁到場支持。從網民拍下的照片可見，李健仁當日的打扮精神尚可，穿上粉藍色西裝褸、深色西褲及波鞋，雖然需要坐在輪椅上並手持柺杖，但整體狀態總算得以保持。

相關閱讀：「如花」李健仁中風後激罕現身 體型消瘦口齒不清 曾半身癱瘓開腦手術後現況曝光

李健仁未有再暴瘦

仔細觀察他的樣貌，似乎比去年尾導演李力持分享的照片中進一步變老了些，要親身出席公開活動似乎也讓他感到有些疲倦。不過，從他的面頰和身型來看，李健仁明顯已長肉不少，不再如剛出院時般暴瘦，臉色亦見紅潤，相信這點定會令一直擔心他的粉絲感到十分安慰。

李健仁「畀心」重現歡顏

在另一張大合照中，當日同樣有出席的「家英哥」羅家英也在場。坐在輪椅上的李健仁於台上展現了燦爛的笑容，更伸出左手「畀心」供影迷拍照。能見到昔日帶給觀眾無數歡樂的「如花」重現歡顏，其影迷肯定覺得非常開心與欣慰。

相關閱讀：「如花」李健仁暴瘦白髮近況曝光 六年前中風半身癱瘓生命懸於一線

李健仁客串新戲重返正軌

事實上，李健仁的身體狀況已大有改善。早前他更客串了由鄭文輝（甜筒輝）有份投資的新電影《水着女王》，逐步重新投入他熱愛的演藝工作。這證明了李健仁的人生正慢慢重返正軌。

李健仁曾是星爺御用猛將

李健仁是周星馳的中學同班同學，早年曾是香港足球代表隊隊員，因傷退出後轉投餐飲業。1989年經星爺介紹入行擔任幕後場記、攝影助理及副導演等。1992年，他在《武狀元蘇乞兒》中首度客串飾演「蘇乞兒朋友的阿姨的妹妹」，憑著誇張的妝容、牙隙攝菜渣及經典的「挖鼻孔」舉動一鳴驚人，成功打造出「如花」這個不朽的經典形象。其後在《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《食神》及《九品芝麻官》等作品中，他「秉承傳統」多次男扮女裝，成為星爺電影中不可或缺的笑彈。

李健仁7年前中風

可惜在2019年，李健仁在深圳不幸中風，情況一度危急，需要緊急進行開腦手術清除瘀血。經搶救後雖然脫離生命危險，但左腦受損導致右半身癱瘓，大小二便不能自理，更一度失去部分語言能力及失憶。所幸經過三年多的積極復健，李健仁已經可以重新站立，並能作簡單交流。