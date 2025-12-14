「如花」李健仁暴瘦白髮近況曝光 六年前中風半身癱瘓生命懸於一線

64歲的李健仁當年曾在多部周星馳（星爺）電影中演出，「如花」一角更是經典角色。李健仁2019年突然中風後，演藝生涯一度停擺。導演李力持近日在微博分享在慈善演唱會上遇見李健仁的合照，同場還有田啟文（田雞），李健仁的近況引起外界關注。

李健仁精神不俗

李健仁的近照見到其身形明顯消瘦，頭髮也添上許多銀絲，但精神狀態不俗，面帶微笑與老友田啟文、李力持相聚。李力持分享4張合照留言：「大力、田雞、如花（李健仁）攪笑旗兵」，網民見到合照時關心李健仁：「如花瘦啦」、「如花老了不少」、「如花要保重身體」等。

李健仁是周星馳的中學同班同學，曾成為香港足球代表隊隊員，卻不慎受傷而退出轉投餐飲業。李健仁於1989年經周星馳介紹做幕後場記，之後任攝影助理、副導演及製片等工作。李健仁1992年首次演出電影《武狀元蘇乞兒》，飾演醜女「蘇乞兒朋友的阿姨的妹妹」，憑誇張的妝容，以及牙隙攝菜渣，以及挖鼻孔舉動，成功打造經典形象。李健仁之後多度男扮女裝，在《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《食神》、《九品芝麻官》等作品，亦見其身影。

李健仁口齒不清

李健仁於2019年在深圳中風，要緊急做開腦手術清除瘀血，經搶救後脫離危險期，但左腦受損、右邊身癱瘓，大小二便不能自理，兼失去語言能力。李健仁積極復健後，已經可以重新站立，並可以簡單與人交流。李健仁身形雖然比以往消瘦，但氣色看起來還不錯，期待有一日能重返幕前。

