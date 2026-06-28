王菲現身謝霆鋒西安演唱會極可愛  揮螢光棒舉止如少女  與俊男貼身合照親密惹熱議

天后王菲與謝霆鋒的戀情一直備受矚目，兩人罕有地公開放閃，一舉一動都是外界焦點。昨晚（6月27日），謝霆鋒於西安舉行「Evolution Nic Live」進化巡迴演唱會，早前被拍到與男友一同飛抵當地的王菲，果然低調現身，於包廂內化身小粉絲，全力支持男友，其極佳狀態及可愛舉動，跟演唱會本身一樣哄動。

王菲化身小歌迷揮動螢光棒

演唱會期間，王菲被發現在VIP包廂內。從現場影片可見，她身穿深色寬鬆T恤，打扮樸素，戴著口罩，手持藍色螢光棒，全程如同熱戀中的小女孩。當聽到男友在台上演唱時，她完全沉浸在音樂中，不僅隨著節奏興奮地揮舞螢光棒，身體更情不自禁地跟著搖擺，完全忘我。

相關閱讀：謝霆鋒王菲西安「世紀同框」互動惹熱議 傳恩愛時刻拖手 男方一舉動證超寵天后

王菲包廂支持男友舉止可愛

雖然最終萬眾期待的「世紀大合唱」並未發生，但王菲這種在台下默默支持的舉動，反而更顯甜蜜。其後，她更俏皮地探出頭，向發現了她的現場歌迷揮手打招呼，親切可愛，絲毫沒有天后架子。雖然王菲已經56歲，但無論是她白皙緊緻的皮膚、纖瘦的身形，還是活潑的舉止，都完全不似已年過半百。網友紛紛感嘆，在謝霆鋒愛的滋潤下，王菲的身心都處於巔峰狀態，散發著由內而外的幸福與鬆弛感。

王菲緊貼俊男合照

演唱會結束後，王菲與一班朋友開心相聚。一張於網上流傳的合照意外成為焦點，照片中，王菲與朋友們在燈光昏暗的派對上自拍，氣氛熱鬧。其中，王菲親密地將身體挨向一名外型俊朗的男子，臉上掛著燦爛甜美的笑容，顯得非常親近，一度引起網民熱議。

王菲和男閨密相識多年

不過，很快便有知情者解釋，這位俊男其實是王菲相識多年的男閨密Ryan。據悉，Ryan是王菲的忠實粉絲，多年來已昇華為如家人般的摯友。他專程由上海飛到西安支持謝霆鋒，並在包廂內為台上的偶像拍照。

相關閱讀：王菲現身謝霆鋒鳥巢演唱會 左手無名指疑戴鑽戒引發熱議 網民猜二人已秘婚