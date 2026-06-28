陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科

現年49歲的陳伶俐於1996年參加香港小姐，落選後加入TVB，曾擔任資訊節目《城市追擊》的主持。陳伶俐入行後不久，卻因工作關係採訪林敏驄，二人火速撻著，陳伶俐入行僅兩年，在21歲時因懷孕宣佈閃婚，可惜陳伶俐與林敏驄的婚姻維持10年，宣告離婚。

陳伶俐工作邂逅林敏驄

林敏驄與陳伶俐結婚之前，曾與前港姐亞軍李美鳳在加拿大秘密註冊，於1990年結婚，但5年後結束婚姻。李美鳳多年後曾公開秘婚原因，擔心影響事業。林敏驄於1997年舉辦《打橫嚟講》演唱會，陳伶俐當時僅入行1年，卻因而在工作上結識林敏驄，二人雖然年差18載，卻在公開戀情後，拍拖僅一年因陳伶俐懷孕，便在1998年結婚。

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林敏驄曾患驚恐症停工休養

陳伶俐婚後於1999年為林敏驄誕下大仔林肯（Lincoln）和次子林善（Yohji），有指兩子真名為林哲鋒、林溥鋒。陳伶俐與林敏驄結婚10年，於2008年宣佈離婚，兩子的撫養權歸陳伶俐所有。雖然陳伶俐與林敏驄做不成夫妻，林敏驄於2009年一度患上驚恐症要停工休養，當時陳伶俐曾帶兩子照顧前夫，又四出為林敏驄尋訪名醫，獲讚有情有義。陳伶俐於2012年在兩子鼓勵下與新加坡隱形富豪胡嘉烈的後人劉頌銘再婚，並在2014年為劉頌銘誕下兒子劉駿浠（Marengo）。

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陳伶俐大仔林肯是資優兒童

陳伶俐與林敏驄離婚後母兼父職，對兩子林肯和林善悉心栽培，大仔林肯更不負所望，遺傳父親林敏驄的音樂才華外，自幼天資聰穎，據指智商超過130，是資優兒童。林肯在DSE文憑試中考獲全部科目5*或以上的成績，並獲香港大學「神科」的「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」（IBGM）取錄。

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林敏驄80年代為「填詞界鬼才」

67歲的林敏驄是80年代的著名填詞人，曾為譚詠麟、張國榮、梅艷芳、張學友等巨星寫歌，《忘不了你》、《霧之戀》、《夢伴》、《無心睡眠》、《跳舞街》、《幻影》等金曲出自其手筆，林敏驄憑《愛在深秋》一曲奪得1984年度十大勁歌金曲頒獎典禮「最佳填詞獎」，而林敏驄的胞姊林敏怡同為著名音樂人。

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林敏驄拍《下流上車族》贏口碑

林敏驄入行多年，於1990年電影《笑聲撞地球》中飾演銀行職員，以「無厘頭」風格擊退銀行劫匪，令觀眾印象深刻。林敏驄之後亮相《獎門人》節目，玩「馬拉松」時以「蘇格蘭場非工業用國際線路自動溶雪16VALUE風油呔垂直昇降大包圍連雷射彩色洗衣乾衣腐蝕性氣墊毛筆一支」的高難度讀白，成為經典。林敏驄近年拍攝劇集《下流上車族》，同樣取得好成績。

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