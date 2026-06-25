素海霖被捕丨曾以繪麗奈之名赴日本出道 被封港產AV女優成名 久沒新作靠出位行為維持人氣

西九龍總區重案組於今日（25日）在深水埗拘捕29歲的知名港產AV女優素海霖（原名蘇凱琳），涉嫌為非法賭博網站「推廣或便利收受賭注」。據了解，素海霖早前獲境外註冊的外圍賭博網站重金禮聘，擔任「2026至2027年特邀女神」代言人，更出動千萬名車拍攝宣傳片並上載至YouTube。不過事件曝光後，涉事影片已於昨晚（24日）迅速下架，該網站亦火速移除素海霖的所有宣傳相片。素海霖昨晚曾主動聯絡傳媒擬發聲明，但最終改口拒絕回應，目前她已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。

素海霖進軍日本前星途崎嶇

回顧素海霖的成名之路，其實她在進軍日本前，星途可算相當崎嶇。素海霖早於2016年加入大名娛樂，以藝名「蘇浵」正式出道，翌年曾擔任劉浩龍單曲《不一定》的MV女主角，並參演電影《鱷魚談》，可惜該片拍畢後上映無期。

素海霖此後發展乏善可陳，並於2019年中約滿離巢。當時素海霖的Instagram帳號雖曾累積達七萬追蹤者，卻不幸遭檢舉而被迫關閉，在痛失收入來源及面對網民惡意攻擊的雙重打擊下，素海霖當時更曾一度萌生自殺念頭，成名背後的辛酸令人扼腕。

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素海霖2023年成為AV女優

經歷人生低谷後，素海霖於2023年頂著「首位港產AV女優」的光環強勢進軍日本AV界，瞬間成為熱話人物，並在首年接連推出6部作品，成功攀上事業高峰。然而，素海霖其後因為與經理人公司爆發合約問題而再度陷入停滯，導致無法推出新作。為了在缺乏曝光的低潮期維持話題度，素海霖只能轉戰社交平台分享性感照，並舉辦見面會、密友活動以及賣寫真集與周邊商品，甚至在IG做出位舉動如脫毛等，來維持生計及人氣。或許為尋求新出路，素海霖最終接下了外圍賭博網站的代言工作，未料竟因此犯官非。

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