Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

素海霖被捕丨曾以繪麗奈之名赴日本出道 被封港產AV女優成名 久沒新作靠出位行為維持人氣

影視圈
更新時間：19:34 2026-06-25 HKT
發佈時間：19:34 2026-06-25 HKT

西九龍總區重案組於今日（25日）在深水埗拘捕29歲的知名港產AV女優素海霖（原名蘇凱琳），涉嫌為非法賭博網站「推廣或便利收受賭注」。據了解，素海霖早前獲境外註冊的外圍賭博網站重金禮聘，擔任「2026至2027年特邀女神」代言人，更出動千萬名車拍攝宣傳片並上載至YouTube。不過事件曝光後，涉事影片已於昨晚（24日）迅速下架，該網站亦火速移除素海霖的所有宣傳相片。素海霖昨晚曾主動聯絡傳媒擬發聲明，但最終改口拒絕回應，目前她已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。

素海霖進軍日本前星途崎嶇

回顧素海霖的成名之路，其實她在進軍日本前，星途可算相當崎嶇。素海霖早於2016年加入大名娛樂，以藝名「蘇浵」正式出道，翌年曾擔任劉浩龍單曲《不一定》的MV女主角，並參演電影《鱷魚談》，可惜該片拍畢後上映無期。

素海霖此後發展乏善可陳，並於2019年中約滿離巢。當時素海霖的Instagram帳號雖曾累積達七萬追蹤者，卻不幸遭檢舉而被迫關閉，在痛失收入來源及面對網民惡意攻擊的雙重打擊下，素海霖當時更曾一度萌生自殺念頭，成名背後的辛酸令人扼腕。

相關閱讀：素海霖懶理被標籤「做雞」寸爆回應：得唔到就當人哋係 身心疲累靠一招自癒

素海霖2023年成為AV女優

經歷人生低谷後，素海霖於2023年頂著「首位港產AV女優」的光環強勢進軍日本AV界，瞬間成為熱話人物，並在首年接連推出6部作品，成功攀上事業高峰。然而，素海霖其後因為與經理人公司爆發合約問題而再度陷入停滯，導致無法推出新作。為了在缺乏曝光的低潮期維持話題度，素海霖只能轉戰社交平台分享性感照，並舉辦見面會、密友活動以及賣寫真集與周邊商品，甚至在IG做出位舉動如脫毛等，來維持生計及人氣。或許為尋求新出路，素海霖最終接下了外圍賭博網站的代言工作，未料竟因此犯官非。

相關閱讀：素海霖親身示範脫私密部位毛髮 公開脫剩內衣片尺度超越想像 開一條件三分鐘任睇

最Hit
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
7小時前
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
02:30
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
7小時前
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
影視圈
5小時前
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
影視圈
7小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
02:30
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
影視圈
4小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
8小時前
鰂魚涌地盤驚傳「炸彈」再現 爆炸品處理課趕至 證實為巨石安排吊走
鰂魚涌地盤驚傳「炸彈」再現 爆炸品處理課趕至 證實為巨石安排吊走
突發
2小時前