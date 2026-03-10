素海霖懶理被標籤「做雞」寸爆回應：得唔到就當人哋係 身心疲累靠一招自癒

現年29歲的素海霖在2023年以「繪麗奈」之名進軍日本AV界，成為在日本出道的首位港產AV女優。雖然因為合約問題，素海霖久久未有新作品，近乎絕跡AV界，不過素海霖密密出產品，又會舉行見面會吸金，早前更自資推出個人實體寫真集外，所以依然受fans和Haters的關注。

素海霖直指部分網民「睇AV睇上腦」

近日素海霖為ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》擔任嘉賓，主持提到素海霖是眾多女性嘉賓中，最多次被網民標籤為「雞」的一位，素海霖大方地回應：「你話我做雞，即係你都認同我有返咁上下（姿色）先出嚟做喇，如果唔係等窮啦。」她又直指部分網民「睇AV睇上腦」，誤以為作品中與男演員說兩句便發生關係的情節就是現實，認定她在房事上同樣隨便。

素海霖不介意被標籤為妓女

對於被標籤為妓女，素海霖坦言並不介意：「如果你覺得女優嘅定義就係雞（妓女），呢個係好多人普遍嘅諗法，但係如果KOL同普通女仔都會畀人講，其實係嗰啲人思想有問題，可能係得唔到就當人哋係雞，如果佢係雞，你又點會得唔到？畀錢咪得囉。」素海霖自揭過往售賣個人照片時已曾被標籤為「電子雞」，最令她感到噁心的是惡毒詛咒，有人曾叫她去死，甚至留言「死咗開香檳」、「祝你有性病」：「我覺得咁樣唔得，除咗心地唔好，仲扭曲晒，我又冇傷害你，又三唔識七，點解要講呢啲說話？」素海霖透露，每當感到心累時，她便會檢查自己的儲蓄存款，藉此提醒自己是因為成為了公眾人物才賺到錢，而身為公眾人物被觀眾咒罵亦是一件平常的事。

素海霖被嫌活動收費太貴

素海霖被問到舉辦粉絲見面會時遭遇過甚麼瘋狂行為，她透露曾有粉絲在離開後私下跟她說：「我啱啱見到我又Ｘ喇，咁咪證明我冇除衫都有吸引力。不過唔好嘅係有人爭啲強吻我，喺影拍照環節仲對住我進行言語性騷擾，要求我做出『伸隻手入去摷』、『扮做緊愛』呢啲動作，我咪話全部都唔得，呢啲太過火喇。」有不少嫌素海霖的活動收費太貴，她繼續寸咀地說：「第一，你冇乜錢咪咁講囉；第二，如果你鍾意係唔會覺得貴，其實冇所謂，最緊要係我仲維持舉辦活動，我冇辦法理咁多人感受，最需要顧及嘅係自己，收得太少反而會唔舒服，總之收得咁嘅錢，我會畀返相應嘅服務。」至於有否試過被富豪問價？素海霖大笑地說：「冇呀，可能佢哋覺得我唔值，或者佢哋覺得我有啲寸，我好少同陌生人食飯，因為我好怕畀人偷拍，甚至連識朋友都唔敢，我唔知人哋會點諗我同呢份職業。」

