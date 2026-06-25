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52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應

影視圈
更新時間：22:00 2026-06-25 HKT
發佈時間：22:00 2026-06-25 HKT

現年52歲、曾被譽為「亞姐中的亞姐」的1995年亞洲小姐冠軍楊恭如，近年淡出香港幕前，移居上海過著低調生活。日前，她在社交平台分享於西安旅行的影片，其全新形象卻引起網民熱議，不少人直呼「完全不像明星」，甚至「根本認不出來」，而楊恭如本人則親自回應，盡顯高EQ。

楊恭如新形象仙氣盡散？

在最新的影片中，楊恭如將一頭招牌秀髮剪短，戴上墨鏡，身穿黑色背心外套、寬鬆內搭與長褲，配上一雙運動鞋，打扮極為鬆弛、貼地。她在西安華清宮前隨興地擺動身體，心情看來相當不錯。不過，這個新形象與她過往在螢幕上仙氣繚繞的模樣差別頗大，樸素的裝扮和髮型讓她看起來似乎與普通人無異。

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楊恭如被指似大媽

楊恭如在帖文中笑稱：「總有人叫我幫忙拍照，我很像攝影師嗎哈哈哈」，顯然對自己的路人感毫不在意。這個新形象引來了網民兩極的反應。有忠實粉絲依然大讚她的顏值，但更多網民表示驚訝。從網民的留言截圖可見，有人直言：「這樣穿出去完全不像明星，人家根本認不出來」，也有人說：「你這身打扮走對面我也認不出你啊！」甚至有人感嘆：「天啦，一眼我還以為是哪個五十幾的大媽」。

楊恭如高EQ回應負評

面對這些「負評」，楊恭如非但沒有生氣，反而親自回覆了指她不像明星的留言，簡單寫下「太好了」三個字。這個大方的回應被網民讚爆，認為她樂於享受平凡，不在意明星光環，EQ相當高。

楊恭如被指曾被掌摑

楊恭如擁有四分一美國血統，憑藉標緻五官獲封「最美亞姐」，出道後備受力捧。可惜，她在2002年被爆介入前上海首富周正毅的婚姻，更傳出被對方太太當眾掌摑，事件轟動一時，也重創了她的演藝事業。如今，未婚的她選擇在上海享受自由自在的人生，從她對網民留言的回應看來，她對目前的生活狀態非常滿意。

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