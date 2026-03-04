楊恭如混血美男弟弟布吉婚禮曝光 爆肌撞樣陳冠希顏值驚人 家姐疑一原因缺席姊弟關係生變？

52歲的1995年亞姐冠軍楊恭如自定居上海後，甚少在香港露面。近日因林建明在社交平台曝光楊恭如弟弟的婚禮，引起網民關注楊恭如近況，還意外揭開過往侍母至孝的楊恭如，與弟弟的關係似乎有所轉變。

林建明曝光婚禮前交誼午餐

林建明早在2月27日在FB分享到布吉觀禮的照片，她留言：「到了『布吉』參加朋友兒子的婚禮，第一天歡迎會&晚飯，Bangkok、Pattaya就去了無數次，Phuket第一次，對我來說『新鮮 』」。林建明之後繼續分享照片，透露婚禮前有交誼午餐活動。

楊恭如弟弟拍拖10年

直到婚禮當日，林建明分享朋友喜悅：「朋友的兒子婚禮大喜之日！VL（林建明）先去郁動郁動游個靚水，叉叉電！ 抱着愉快的心情，參加一對拍拖10年的情侶，終成眷屬！開始人生新的一頁。祝福：幸福、健康、早生貴子！哈哈哈…yeah！yeah！yeah」。

從照片中見到林建明的好友正是楊恭如的母親，過往楊恭如經常陪媽媽四圍去，弟弟Roger也曾跟母親、姊姊行街。林建明曝光婚禮現場盛況，見到Roger高大威猛，與同母異父家姐楊恭如一樣，擁深邃的混血兒面孔，似陳冠希和吳嘉龍的混合體。

楊恭如媽媽榮升奶奶

據林建明所講，Roger與外籍女友拍拖十年，終於拉埋天窗。婚禮儀式在布吉舉行，現場見到一條延伸至海中央的白色長橋，兩旁則是無邊際的大海，畫面極具電影感。Roger身穿米白色休閒西裝襯白恤衫，而新娘子就以設計簡約的吊帶拖尾婚紗，貫徹海島婚禮的休閒風格。新娘子手捧鮮黃色花球，與Roger手拖手步出長橋接受賓客祝福。

婚禮結束後，眾人轉到沙灘參加黃昏酒會，榮升奶奶的楊恭如媽媽打扮端莊，身穿紫色閃片旗袍及佩戴珍珠頸鍊，高貴得來又喜慶。不過楊母及林建明全晚滿場飛與賓客合照，相中卻不見楊恭如身影，未知是否因被弟弟「爬頭」而缺席。

楊恭如曾傳做「第三者」

楊恭如弟弟Roger從小遺傳家族的優良基因擁有「明星臉」，13歲時曾被星探發掘，卻遭楊母以年紀細為主推辭。Roger15歲時已擁六呎一吋身高，在星探再次游說下，終嘗試為民政事務總署拍攝反種族歧視宣傳短片，汲取人生經驗。雖然楊恭如大讚細佬叻仔又高質素，但兩母女希望Roger完成大學，才決定未來發展。

楊恭如自2002年傳介入富商周正毅感情生活，被指是「第三者」，遭對方另一半毛玉萍在餐廳掌摑，周正毅因公開維護楊恭如，導致形象受到影響。楊恭如單身至今，近年移居內地生活，間中帶貨保持適量曝光。

