Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊恭如混血美男弟弟布吉婚禮曝光 爆肌撞樣陳冠希顏值驚人 家姐疑一原因缺席姊弟關係生變？

影視圈
更新時間：15:30 2026-03-04 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-04 HKT

52歲的1995年亞姐冠軍楊恭如自定居上海後，甚少在香港露面。近日因林建明在社交平台曝光楊恭如弟弟的婚禮，引起網民關注楊恭如近況，還意外揭開過往侍母至孝的楊恭如，與弟弟的關係似乎有所轉變。

林建明曝光婚禮前交誼午餐

林建明早在2月27日在FB分享到布吉觀禮的照片，她留言：「到了『布吉』參加朋友兒子的婚禮，第一天歡迎會&晚飯，Bangkok、Pattaya就去了無數次，Phuket第一次，對我來說『新鮮 』」。林建明之後繼續分享照片，透露婚禮前有交誼午餐活動。

相關閱讀：51歲楊恭如臉頰超繃緊白到反光 近照激似後生版呂有慧 與初出道時判若兩人

楊恭如弟弟拍拖10年

直到婚禮當日，林建明分享朋友喜悅：「朋友的兒子婚禮大喜之日！VL（林建明）先去郁動郁動游個靚水，叉叉電！ 抱着愉快的心情，參加一對拍拖10年的情侶，終成眷屬！開始人生新的一頁。祝福：幸福、健康、早生貴子！哈哈哈…yeah！yeah！yeah」。

從照片中見到林建明的好友正是楊恭如的母親，過往楊恭如經常陪媽媽四圍去，弟弟Roger也曾跟母親、姊姊行街。林建明曝光婚禮現場盛況，見到Roger高大威猛，與同母異父家姐楊恭如一樣，擁深邃的混血兒面孔，似陳冠希和吳嘉龍的混合體。

楊恭如媽媽榮升奶奶

據林建明所講，Roger與外籍女友拍拖十年，終於拉埋天窗。婚禮儀式在布吉舉行，現場見到一條延伸至海中央的白色長橋，兩旁則是無邊際的大海，畫面極具電影感。Roger身穿米白色休閒西裝襯白恤衫，而新娘子就以設計簡約的吊帶拖尾婚紗，貫徹海島婚禮的休閒風格。新娘子手捧鮮黃色花球，與Roger手拖手步出長橋接受賓客祝福。

婚禮結束後，眾人轉到沙灘參加黃昏酒會，榮升奶奶的楊恭如媽媽打扮端莊，身穿紫色閃片旗袍及佩戴珍珠頸鍊，高貴得來又喜慶。不過楊母及林建明全晚滿場飛與賓客合照，相中卻不見楊恭如身影，未知是否因被弟弟「爬頭」而缺席。

楊恭如曾傳做「第三者」

楊恭如弟弟Roger從小遺傳家族的優良基因擁有「明星臉」，13歲時曾被星探發掘，卻遭楊母以年紀細為主推辭。Roger15歲時已擁六呎一吋身高，在星探再次游說下，終嘗試為民政事務總署拍攝反種族歧視宣傳短片，汲取人生經驗。雖然楊恭如大讚細佬叻仔又高質素，但兩母女希望Roger完成大學，才決定未來發展。

楊恭如自2002年傳介入富商周正毅感情生活，被指是「第三者」，遭對方另一半毛玉萍在餐廳掌摑，周正毅因公開維護楊恭如，導致形象受到影響。楊恭如單身至今，近年移居內地生活，間中帶貨保持適量曝光。

相關閱讀：「亞姐中的亞姐」51歲美貌再進化 零濾鏡真實狀態撞樣郭可盈 曾捲小三風波遭當眾掌摑

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
1小時前
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-03 13:29 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
18小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
23小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
影視圈
7小時前
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
2小時前