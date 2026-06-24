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洪嘉豪新歌MV「喱啡仔」大變身 鼓勵男性化妝：你鍾意就去做

影視圈
更新時間：21:45 2026-06-24 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-24 HKT

洪嘉豪2026年全新專輯《KIKI》以「雜誌」為核心概念，將每波主打歌化作不同的特色專欄。日前推出雜誌vol.2及新歌《一筆滿意》，新歌由mue、Matt Chow及JONO聯手作曲、鍾說填詞、JONO 編曲，並找來 Kiri T監製。MV講述嘉豪飾演的男主角平日是一個不折不扣、不修邊幅的「喱啡仔」，習慣了T恤短褲、拖鞋塌頭、素顏的生活，為了心儀對象而來一次由頭到腳的大改造。

Kiri客串MV女主角讚嘉豪有喜劇潛質

兩人除了在歌曲上的合作，今次Kiri更客串MV女主角，她認為嘉豪很有潛質做喜劇。而嘉豪亦「回禮」笑言：「Kiri好戲到自己都唔信，一cut機大家都讚好，佢自己都唔信，要相信自己。」

Kiri被一歲半布冧融化

今次MV更找來一隻可愛小狗客串，愛狗之人Kiri大讚狗狗布冧非常乖巧聽話，雖然只有一歲半，但已在鏡頭面前超級淡定，非常聰明，直言好想帶佢返屋企。而嘉豪則表示自己不太熟悉小動物，幸好布冧屬於冷靜派，自己也較容易控制到小狗，拍攝當日布冧主人也在場陪同，故拍攝非常順利。

洪嘉豪新歌唱出赴約前小鹿亂撞心情

對於歌曲概念，嘉豪想分享男孩在準備赴約前小鹿亂撞的心情，也認為化妝不再只是女仔的專利：「𠵱家男仔都好興會有輕微嘅化妝修飾一下，有時候我又明白會擔心外界覺得男仔化妝好誇張，但係我覺得你鍾意就去做啦！」
 

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