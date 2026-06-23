8點直樂VIURIETY丨譚玉瑛驚喜現身ViuTV 告別TVB後好玩就去 揭李家鼎走出陰霾「肥返好有中氣」

譚玉瑛昨晚驚喜現身ViuTV直播節目，受訪透露與合作多年的舊東家TVB已經完結合約：「舊年已經完咗，而家覺得好玩嘅節目就去！」在節目上與三位鏡仔玩遊戲及烹飪，譚玉瑛笑言感覺與合作李家鼎分別甚大，觀看大師級的鼎爺煮食獲益良多。

譚玉瑛關心李家鼎近況

李家鼎在前妻施明離世後，身形明顯消瘦不少，譚王瑛表示有透過電話關心鼎爺狀況：「有電話聯絡問候佢，肥返啦！總之心情好返、最緊要健康好返！」表示未有關心鼎爺與長子李泳漢之間關係變化，亦未有見面：「我有時寫文字訊息畀佢，佢用語音回覆我，好有中氣！」

譚玉瑛悼念鍾景輝：黯然但感恩

鍾景輝早前離世，譚玉瑛曾與King Sir合作，坦言感受良多：「人生總有完結嘅一日，當然聽到消息好黯然。記得以前電台做節目，我都訪問過佢，傾咗三個鐘頭。同佢好好傾，故事娓娓道來，好記得當時情景，佢係個好好嘅前輩，冇佢就冇訓練班，冇訓練班就冇我哋。」但譚玉瑛表示當年訓練班並非由King Sir親自教授。

譚玉瑛盼陳敏兒兩子好好生活

同為訓練班早一屆師姐的陳敏兒近日亦因病離世，譚玉瑛表示二人在劇集與節目分別發展，較少合作機會，雖然知道她一直抱恙，但不愛提及因此未有經常問候，只歎指：「希望佢兩個仔仔好好生活。」

