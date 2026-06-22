錢嘉樂首辦政府合作特技班親授飛車 學費六千回贈四千：成龍吳京收幾萬蚊㗎

「拍住上- 光影裡並肩馳騁的我們」開幕酒會今日舉行，展覽策展人陳詠燊及展覽美術總監張蚊邀請了多位圈中人古天樂、錢嘉樂、唐季禮、莊澄、文念中、趙善恆、林明禎、林耀聲、徐偉棟及羅浩銘等到場。

許冠傑重新錄唱《最佳拍檔》主題曲

陳詠燊和張蚊感動地表示，很開心獲許冠傑支持這次活動，他重新錄唱經典的電影主題曲《最佳拍檔》於展覽現場播放。錢嘉樂表示，在展覽中勾起很多80年代的回憶，尤其聽到《最佳拍檔》這首歌的吹口哨聲，即時憶起當年電影《最佳拍檔》引發各電影公司展開票房破記錄的競爭，催化衍生了很多佳出作品，最終受益落在觀眾身上，錢嘉樂說：「我有幸參與了「嘉禾」洪金寶的《五福星》電影系列，算是當上部分破紀錄電影的無名英雄。」

錢嘉樂傳承香港獨特動作文化

作為《香港電影動作特技演員工會》會長的錢嘉樂開心表示，今年首次與政府合作開辦《香港電影動作特技培訓班》，目標是建立可持續的合作模式，讓未來的會長可沿用此模式向政府爭取資源，確保訓練班持續舉辦，將香港獨特的動作文化和風格，傳承予年輕一代，錢嘉樂說：「今屆訓練班吸引了90多位年輕人報名，最終篩選出20名學員，目標至少有16人順利畢業。」由於香港市場未能每年消化10多名學員投身業界，所以不是每年舉辦此課程，上一屆課程已經是十年前由成龍資助近百萬元，錢嘉樂開心地指，今次與政府合作的課程內容豐富，包含飛車等高難度特技，除了他親自授課，並邀請了楊盼盼、徐小明等前輩與年輕動作演員共同擔任導師。

錢嘉樂親授飛車課程僅收二千元

明天開始錢嘉樂便開課教飛車，他笑指，過往成龍和吳京開這類課程時收費幾萬元，但他這個課程只是6千元，當學員完成所有課堂，學員還可以收到4千元，實際只收取學員2千元學費，但已經可以學到很多，今年年紀最少的學員有兩位都是18歲的男生，而且身材高大：「其實做特技演員最標準就是我這種劉德華身形。」

錢嘉樂談曾志偉自組班底

問到會否為TVB拍攝綜藝節目？錢嘉樂表示，暫時未有，又透露，曾志偉新發展自組班底製作，也有跟他通電話，但暫時未有適合的工作及他：「志偉吹雞叫到，我一定會做，上次我當導演，志偉擔任出品人的電影《黃金兄弟》從中我深深感受到，我眼中的曾志偉本是一個演員，我和志偉在歐洲工作期間，見到很多年青導演飛過來，也見到很多年青導演多謝他，所以不要小看他是一個調戲娘家婦女的演員，原來他是幫了很多新人。」

錢嘉樂順其自然看待女兒成長

問到他可有教女兒功夫？錢嘉樂卻沒有，若然女兒鍾意也會教，但最好還是其他人教更好，其實現在女兒沒有特別興趣，慶幸13、14歲也沒有要求媽媽給他們手提電話，又指，兩個女兒還未拍拖，不過他對此會順其自然。