Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林明禎斷言冇拍拖尷尬搬工作做擋箭牌 避談呂爵安生日祝福 即封口：唔話你知

影視圈
更新時間：21:15 2026-06-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-06-22 HKT

林明禎和樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）今日出席「拍住上-光影𥚃並肩馳騁的我們」展覽。問到月初生日的壽星女林明禎，有否與緋聞男友呂爵安(Edan)慶祝？她自爆跟家人和工作人員在意大利過生日，更賣個關子，堅拒透露Edan有否傳生日祝福訊息，只避談說：「唔話你知！有很多藝人朋友都有傳短訊祝賀。」又拒透露是否包括呂爵安。談到蔡俊彥之前笑言，頂不到Edan扮女人拍攝，明禎卻不知對方扮女人，坦言未有留意，追問是何時的事？恆仔告知她是拍MV，明禎卻表示沒看到。

趙善恆自爆拉斯維加斯秘密結婚

另外，恆仔早前發文宣布與紋身師女友Kylah在美國拉斯維加斯結婚，並解釋因太太喜歡當地，加上他知道只有該處才有《回到未來》片中的那輛道具車可以合照，故選擇在此地完婚。他透露只有家人知悉婚訊，身邊朋友也不知，甚至事後才通知經理人而激嬲對方。問到會否在港補擺喜酒？恆仔起初支吾以對，林明禎即表示一定要請她飲，因自己是恆仔首部執導電影的女主角，會封大紅包給他，恆仔才說計劃一下。

林明禎自認隨緣不急結婚 

問到林明禎會否心急想結婚？她説：「看緣份，等到合適合才可，不會因為年紀到而結婚。」她表示，現在很享受四處去工作，有隨遇而安的感覺，更聲稱自己現時沒有拍拖，追問是否單身？她尷尬地表示，現時忙於工作。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
01:15
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
11小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
3小時前
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
10小時前
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
12小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
涉擅自到律敦治醫院代女友為病人檢查 KOL女實習醫生屯院醫生男友被炒
00:57
涉擅自到律敦治醫院代女友為病人檢查 KOL女實習醫生屯院醫生男友被炒
社會
1小時前
53歲韓流巨星裴勇俊近照激罕曝光 滿頭白髮陪妻兒外遊 移居海外多年避爭議？
53歲韓流巨星裴勇俊近照激罕曝光 滿頭白髮陪妻兒外遊 移居海外多年避爭議？
影視圈
6小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
9小時前