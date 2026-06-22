林明禎斷言冇拍拖尷尬搬工作做擋箭牌 避談呂爵安生日祝福 即封口：唔話你知

林明禎和樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）今日出席「拍住上-光影𥚃並肩馳騁的我們」展覽。問到月初生日的壽星女林明禎，有否與緋聞男友呂爵安(Edan)慶祝？她自爆跟家人和工作人員在意大利過生日，更賣個關子，堅拒透露Edan有否傳生日祝福訊息，只避談說：「唔話你知！有很多藝人朋友都有傳短訊祝賀。」又拒透露是否包括呂爵安。談到蔡俊彥之前笑言，頂不到Edan扮女人拍攝，明禎卻不知對方扮女人，坦言未有留意，追問是何時的事？恆仔告知她是拍MV，明禎卻表示沒看到。

趙善恆自爆拉斯維加斯秘密結婚

另外，恆仔早前發文宣布與紋身師女友Kylah在美國拉斯維加斯結婚，並解釋因太太喜歡當地，加上他知道只有該處才有《回到未來》片中的那輛道具車可以合照，故選擇在此地完婚。他透露只有家人知悉婚訊，身邊朋友也不知，甚至事後才通知經理人而激嬲對方。問到會否在港補擺喜酒？恆仔起初支吾以對，林明禎即表示一定要請她飲，因自己是恆仔首部執導電影的女主角，會封大紅包給他，恆仔才說計劃一下。

林明禎自認隨緣不急結婚

問到林明禎會否心急想結婚？她説：「看緣份，等到合適合才可，不會因為年紀到而結婚。」她表示，現在很享受四處去工作，有隨遇而安的感覺，更聲稱自己現時沒有拍拖，追問是否單身？她尷尬地表示，現時忙於工作。

